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SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну

SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну

Киев  •  УНН

16 февраль 2024, 08:34  •  14617 просмотра

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SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.

Компания Илона Маска SpaceX в четверг, 15 февраля, отправила на Луну посадочный модуль Odysseus. Он был построен частной американской компанией Intuitive Machines. Об этом сообщает Futurism, пишет УНН.

Детали

Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Odysseus на борту был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Аппарат должен приземлится возле южного полюса Луны 22 февраля. В случае успеха посадочный модуль Odysseus станет одновременно первым частным лунным посадочным аппаратом в истории, который совершил безопасную посадку на поверхность Луны, и первым американским кораблем, который приземлится на поверхности Луны со времен миссии "Аполлон-17" в конце 1972 года.

Общий вес посадочного модуля составляет 675 кг. На борту Odysseus размещено 12 грузов. Шесть из них, среди которых лазерный отражатель и радиоинструменты, являются собственностью NASA, остальные принадлежат различным частным заказчикам.

Дополнение

В начале прошлого месяца другая компания, питтсбургский стартап Astrobotic, попыталась вывести собственный посадочный модуль на поверхность Луны с помощью финансирования NASA. Однако вместо того, чтобы успешно приземлиться, аппарат Astrobotic Peregrine получил "критическую" травму, вылетел на околоземную орбиту и в итоге сгорел в нашей атмосфере.

Неудачный запуск Astrobotic был далеко не первым, который провалился. Как объясняет The Economist, только два из пяти посадочных аппаратов, как частных, так и государственных, которые пытались запустить в прошлом году, приземлились.

Напомним

SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну

SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.

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