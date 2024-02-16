SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну
Киев • УНН
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.
Компания Илона Маска SpaceX в четверг, 15 февраля, отправила на Луну посадочный модуль Odysseus. Он был построен частной американской компанией Intuitive Machines. Об этом сообщает Futurism, пишет УНН.
Детали
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с Odysseus на борту был осуществлен с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
Аппарат должен приземлится возле южного полюса Луны 22 февраля. В случае успеха посадочный модуль Odysseus станет одновременно первым частным лунным посадочным аппаратом в истории, который совершил безопасную посадку на поверхность Луны, и первым американским кораблем, который приземлится на поверхности Луны со времен миссии "Аполлон-17" в конце 1972 года.
Общий вес посадочного модуля составляет 675 кг. На борту Odysseus размещено 12 грузов. Шесть из них, среди которых лазерный отражатель и радиоинструменты, являются собственностью NASA, остальные принадлежат различным частным заказчикам.
Дополнение
В начале прошлого месяца другая компания, питтсбургский стартап Astrobotic, попыталась вывести собственный посадочный модуль на поверхность Луны с помощью финансирования NASA. Однако вместо того, чтобы успешно приземлиться, аппарат Astrobotic Peregrine получил "критическую" травму, вылетел на околоземную орбиту и в итоге сгорел в нашей атмосфере.
Неудачный запуск Astrobotic был далеко не первым, который провалился. Как объясняет The Economist, только два из пяти посадочных аппаратов, как частных, так и государственных, которые пытались запустить в прошлом году, приземлились.
Напомним
SpaceX запустила четырех астронавтов на МКС в рамках миссии Axiom Space 3 (Ax-3). Экипаж присоединится к семи другим астронавтам, которые уже находятся на станции, и в течение двух недель проведет около 30 научных экспериментов.
SpaceX запустила частный посадочный аппарат на Луну
SpaceX запустила первый частный луноход под названием Odysseus, построенный компанией Intuitive Machines, который должен приземлиться на Луне 22 февраля.
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