SpaceX запустила приватний посадковий апарат на Місяць

Компанія Ілона Маска SpaceX у четвер, 15 лютого, відправила на Місяць посадковий модуль Odysseus. Він був побудований приватною американською компанією Intuitive Machines. Про це повідомляє Futurism, пише УНН.

Деталі

Запуск ракети-носія Falcon 9 з Odysseus на борту був здійснений із космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида).

Апарат має приземлиться біля південного полюса Місяця 22 лютого. У разі успіху посадковий модуль Odysseus стане одночасно першим приватним місячним посадковим апаратом в історії, який здійснив безпечну посадку на поверхню Місяця, і першим американським кораблем, який приземлиться на поверхні Місяця з часів місії "Аполлон-17" наприкінці 1972.

Загальна вага посадкового модуля становить 675 кг. На борту Odysseus розміщено 12 вантажів. Шість із них, серед яких лазерний відбивач та радіоінструменти, є власністю NASA.Решта належить різним приватним замовникам.

Доповнення

На початку минулого місяця інша компанія, піттсбурзький стартап Astrobotic, спробувала вивести власний посадковий модуль на поверхню Місяця за допомогою фінансування NASA. Однак замість того, щоб успішно приземлитися, апарат Astrobotic Peregrine отримав "критичну" травму, вилетів на навколоземну орбіту та зрештою згорів у нашій атмосфері.

Невдалий запуск Astrobotic був далеко не першим, який провалився. Як пояснює The Economist, лише два з п’яти посадкових апаратів, як приватних, так і державних, які намагалися запустити минулого року, приземлились.

Нагадаємо

SpaceX запустила чотирьох астронавтів на МКС в рамках місії Axiom Space 3 (Ax-3). Екіпаж приєднається до семи інших астронавтів, які вже перебувають на станції, і протягом двох тижнів проведе близько 30 наукових експериментів.