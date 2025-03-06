Модуль Athena сегодня установит первую сотовую сеть на Луне
Киев • УНН
Модуль Атенa класса Nova-C совершит посадку на Луну 6 марта для создания первой сотовой сети Nokia. Миссия является частью программы NASA CLPS и включает сбор лунных образцов и научные исследования.
На этой неделе состоится знаковое событие в исследовании космоса: лунный модуль Athena класса Nova-C миссии IM-2 компании Intuitive Machines приземлится на Луну 6 марта в 12:32 (по Киеву). В частности, в рамках этой миссии на естественном спутнике Земли появится сотовая сеть. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.
Детали
Как сообщают СМИ, Intuitive Machines объединилась с Lunar Outpost для запуска первого коммерческого лунохода на Луне с финской многонациональной технологической компанией Nokia для создания первой сотовой сети на единственном естественном спутнике Земли.
Эта миссия осуществляется после того, как в воскресенье лунный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace, базирующейся в Сидар-Парке (штат Техас), совершил первую успешную коммерческую посадку на Луну.
Вторая лунная миссия Intuitive Machines является частью инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services ("CLPS"), которая позволяет агентству нанимать частные космические компании для доставки своих лунных приборов.
Согласно заявлению NASA, Athena "планируется приземлиться на Монс-Мутон, лунном плато недалеко от Южного полюса Луны, в рамках инициативы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) и кампании Artemis по установлению долгосрочного присутствия на Луне".
Космическое агентство добавило, что на борту будут проводиться "демонстрации технологий NASA и научные исследования".
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Лунный форпост MAPP ставит перед собой цель исследования неизведанной территории Южного полюса Луны, который, как отметила в своем заявлении компания, является "регионом, имеющим решающее значение для будущей лунной инфраструктуры и устойчивости".
Lunar Outpost добавила, что проект также "осуществит первую продажу космических ресурсов NASA" с помощью сбора реголита, камней и пыли с поверхности Луны и "соберет критически важные данные для определения будущего исследования Луны".
Где наблюдать за этим событием?
Прямая трансляция посадки миссии будет вестись на канале NASA на YouTube.
Трансляция начнется в 11:30 по восточному времени.
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