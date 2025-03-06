Модуль Athena сегодня установит первую сотовую сеть на Луне

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17511 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33558 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67426 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 217182 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124771 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393316 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312148 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214075 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244385 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255219 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16376 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12095 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 13066 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15892 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13367 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134175 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 217178 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393315 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255304 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312147 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4086 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15917 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47054 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72486 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57551 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Модуль Athena сегодня установит первую сотовую сеть на Луне

Киев • УНН

 • 14222 просмотра

Модуль Атенa класса Nova-C совершит посадку на Луну 6 марта для создания первой сотовой сети Nokia. Миссия является частью программы NASA CLPS и включает сбор лунных образцов и научные исследования.

Модуль Athena сегодня установит первую сотовую сеть на Луне

На этой неделе состоится знаковое событие в исследовании космоса: лунный модуль Athena класса Nova-C миссии IM-2 компании Intuitive Machines приземлится на Луну 6 марта в 12:32 (по Киеву). В частности, в рамках этой миссии на естественном спутнике Земли появится сотовая сеть. Об этом сообщает Axios, пишет УНН.

Детали 

Как сообщают СМИ, Intuitive Machines объединилась с Lunar Outpost для запуска первого коммерческого лунохода на Луне с финской многонациональной технологической компанией Nokia для создания первой сотовой сети на единственном естественном спутнике Земли.

Эта миссия осуществляется после того, как в воскресенье лунный модуль Blue Ghost компании Firefly Aerospace, базирующейся в Сидар-Парке (штат Техас), совершил первую успешную коммерческую посадку на Луну.

Вторая лунная миссия Intuitive Machines является частью инициативы NASA Commercial Lunar Payload Services ("CLPS"), которая позволяет агентству нанимать частные космические компании для доставки своих лунных приборов.

Согласно заявлению NASA, Athena "планируется приземлиться на Монс-Мутон, лунном плато недалеко от Южного полюса Луны, в рамках инициативы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) и кампании Artemis по установлению долгосрочного присутствия на Луне".

Космическое агентство добавило, что на борту будут проводиться "демонстрации технологий NASA и научные исследования".

SpaceX отложила запуск Starship Flight 8: что пошло не так с самой мощной ракетой04.03.25, 09:00 • 77399 просмотров

Луноход развернет антенны 4G/LTE компании Nokia для установления связи на Луне.

Лунный форпост MAPP ставит перед собой цель исследования неизведанной территории Южного полюса Луны, который, как отметила в своем заявлении компания, является "регионом, имеющим решающее значение для будущей лунной инфраструктуры и устойчивости".

Lunar Outpost добавила, что проект также "осуществит первую продажу космических ресурсов NASA" с помощью сбора реголита, камней и пыли с поверхности Луны и "соберет критически важные данные для определения будущего исследования Луны".

Где наблюдать за этим событием?

Прямая трансляция посадки миссии будет вестись на канале NASA на YouTube.

Трансляция начнется в 11:30 по восточному времени.

Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно приземлился на Луну - это второй случай в истории коммерческих модулей02.03.25, 17:02 • 31279 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Технологии
NASA
Месяц
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96