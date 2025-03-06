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Модуль Athena сьогодні встановить першу стільникову мережу на Місяці

Київ • УНН

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Місячний модуль Athena класу Nova-C здійснить посадку на Місяць 6 березня для створення першої стільникової мережі Nokia. Місія є частиною програми NASA CLPS та включає збір місячних зразків та наукові дослідження.

Модуль Athena сьогодні встановить першу стільникову мережу на Місяці

Цього тижня відбудеться знакова подія у дослідженні космосу: місячний модуль Athena класу Nova-C місії IM-2 компанії Intuitive Machines приземлиться на Місяць 6 березня о 12:32 (по Києву). Зокрема, за цією місією, на природному супутнику Землі зʼявиться стільникова мережа. Про це повідомляє Axios, пише УНН.

Деталі 

Як повідомляє ЗМІ, Intuitive Machines об'єдналася з Lunar Outpost для запуску першого комерційного місяцеходу на Місяці з фінською багатонаціональною технологічною компанією Nokia для створення першої стільникової мережі на єдиному природному супутнику Землі.

Ця місія здійснюється після того, як у неділю місячний модуль Blue Ghost компанії Firefly Aerospace, що базується в Сідар-Парку (штат Техас), здійснив першу успішну комерційну посадку на Місяць.

Друга місячна місія Intuitive Machines є частиною ініціативи NASA Commercial Lunar Payload Services ("CLPS"), яка дозволяє агентству наймати приватні космічні компанії для доставки своїх місячних приладів.

Згідно із заявою НАСА, Athena "планується здійснити посадку на Монс-Мутон, місячному плато недалеко від Південного полюса Місяця, в рамках ініціативи NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) та кампанії Artemis зі встановлення довгострокової присутності на Місяці".

Космічне агентство додало, що на борту будуть проводитися "демонстрації технологій NASA і наукові дослідження".

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Місячний форпост MAPP ставить собі за мету дослідження незвіданої території Південного полюса Місяця, який, як зазначила у своїй заяві фірма є "регіоном, який має вирішальне значення для майбутньої місячної інфраструктури та стійкості".

Lunar Outpost додала, що проєкт також "здійснить перший продаж космічних ресурсів NASA" за допомогою збору реголіту, каміння і пилу з поверхні Місяця і "збере критично важливі дані для визначення майбутнього дослідження Місяця".

Де спостерігати за цією подією?

Пряма трансляція посадки місії вестиметься на каналі NASA на YouTube.

Трансляція розпочнеться об 11:30 за східним часом.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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