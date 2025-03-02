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Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно приземлився на Місяць - це другий випадок в історії комерційних модулів

Київ • УНН

 • 31284 перегляди

Посадковий модуль Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно сів на Місяць і надіслав перші знімки. Апарат несе 10 наукових інструментів NASA для дослідження місячного ґрунту в Mare Crisium.

Blue Ghost від Firefly Aerospace успішно приземлився на Місяць - це другий випадок в історії комерційних модулів

Американський апарат Blue Ghost, створений компанією Firefly Aerospace у партнерстві з NASA, успішно сів на Місяць і вже надіслав перший знімок. Це лише другий випадок в історії, коли комерційний посадковий модуль здійснив таку місію.

Про це пише Bloomberg, передає УНН.

 Посадковий модуль Blue Ghost від Firefly, який стартував 15 січня, успішно торкнувся поверхні Місяця о 3:34 за нью-йоркським часом. Апарат несе 10 наукових інструментів від NASA, зокрема бур, що проникне в місячний ґрунт, аби дослідити його температуру.

"Ми на Місяці", — повідомив оператор місії Firefly після приземлення.

Приблизно через 30 хвилин після посадки Firefly отримала перше зображення з камери Blue Ghost, яке показало поверхню Місяця поруч із апаратом.

Важливий прорив для Firefly Aerospace Цей успіх став важливим досягненням для техаської компанії Firefly, яка спеціалізується на розробці ракет і космічних апаратів.

Це вже друга успішна місія комерційного посадкового модуля на Місяць після того, як у 2024 році компанія Intuitive Machines здійснила посадку, але її модуль перекинувся, і місія була припинена. Blue Ghost приземлився рівно, як і було заплановано.

Апарат сів на місячну рівнину Mare Crisium (Море Криз), і якщо все піде добре, його місія триватиме близько двох тижнів — стільки триває один місячний день.

Вони зробили це так, ніби це легко

- сказав Джоел Кернс, заступник адміністратора NASA, під час перегляду посадки.

Водночас він додав, що це зовсім не легко.

Частина великого плану NASA Місія Firefly частково фінансується NASA в рамках зусиль агентства повернути людей на Місяць уперше з 1972 року. NASA підтримує приватні розробки роботизованих посадкових модулів, зокрема від Firefly, щоб доставляти експерименти та проводити дослідження південного полюса Місяця, куди планують висадити астронавтів у майбутньому.

Я можу уявити, що ми будемо запускати й садити модулі на Місяць щороку, а потім поступово почнемо створювати там екосистему

- сказав генеральний директор Firefly Джейсон Кім в інтерв’ю Bloomberg напередодні посадки.

Blue Ghost - один із трьох посадкових апаратів, які мають сісти на Місяць впродовж найближчих двох місяців. 6 березня компанія Intuitive Machines спробує посадити свій другий апарат, а в квітні це зробить японська компанія Ispace, після того як її перший апарат розбився в 2023 році.

Програма NASA з фінансування комерційних місячних посадкових апаратів має змішані результати. Наприклад, модуль компанії Astrobotic Technology Inc., профінансований NASA, не зміг приземлитися через витік палива. Інші компанії або збанкрутували, або відмовилися від співпраці через високі витрати та технічні проблеми.

Нагадаємо

Місячний посадковий модуль компанії Intuitive Machines успішно відокремився від ракети Falcon 9 компанії SpaceX і розпочав свою подорож до Місяця. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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