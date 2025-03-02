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Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно приземлился на Луну - это второй случай в истории коммерческих модулей

Киев • УНН

 • 31280 просмотра

Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно сел на Луну и прислал первые снимки. Аппарат несет 10 научных инструментов NASA для исследования лунного грунта в Mare Crisium.

Blue Ghost от Firefly Aerospace успешно приземлился на Луну - это второй случай в истории коммерческих модулей

Американский аппарат Blue Ghost, созданный компанией Firefly Aerospace в партнерстве с NASA, успешно сел на Луну и уже прислал первый снимок. Это лишь второй случай в истории, когда коммерческий посадочный модуль совершил такую миссию.

Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

 Посадочный модуль Blue Ghost от Firefly, который стартовал 15 января, успешно коснулся поверхности Луны в 3:34 по нью-йоркскому времени. Аппарат несет 10 научных инструментов от NASA, в частности бур, который проникнет в лунный грунт, чтобы исследовать его температуру.

«Мы на Луне», - сообщил оператор миссии Firefly после приземления.

Примерно через 30 минут после посадки Firefly получила первое изображение с камеры Blue Ghost, которое показало поверхность Луны рядом с аппаратом.

Важный прорыв для Firefly Aerospace Этот успех стал важным достижением для техасской компании Firefly, которая специализируется на разработке ракет и космических аппаратов.

Это уже вторая успешная миссия коммерческого посадочного модуля на Луну после того, как в 2024 году компания Intuitive Machines совершила посадку, но ее модуль перевернулся, и миссия была приостановлена. Blue Ghost приземлился ровно, как и было запланировано.

Аппарат сел на лунную равнину Mare Crisium (Море Криз), и если все пойдет хорошо, его миссия продлится около двух недель - столько длится один лунный день.

Они сделали это так, будто это легко

- сказал Джоэл Кернс, заместитель администратора NASA, во время просмотра посадки.

В то же время он добавил, что это совсем не легко.

Часть большого плана NASA Миссия Firefly частично финансируется NASA в рамках усилий агентства вернуть людей на Луну впервые с 1972 года. NASA поддерживает частные разработки роботизированных посадочных модулей, в частности от Firefly, чтобы доставлять эксперименты и проводить исследования южного полюса Луны, куда планируют высадить астронавтов в будущем.

Я могу представить, что мы будем запускать и сажать модули на Луну каждый год, а потом постепенно начнем создавать там экосистему

- сказал генеральный директор Firefly Джейсон Ким в интервью Bloomberg накануне посадки.

Blue Ghost - один из трех посадочных аппаратов, которые должны сесть на Луну в течение ближайших двух месяцев. 6 марта компания Intuitive Machines попытается посадить свой второй аппарат, а в апреле это сделает японская компания Ispace, после того как ее первый аппарат разбился в 2023 году.

Программа NASA по финансированию коммерческих лунных посадочных аппаратов имеет смешанные результаты. Например, модуль компании Astrobotic Technology Inc., профинансированный NASA, не смог приземлиться из-за утечки топлива. Другие компании либо обанкротились, либо отказались от сотрудничества из-за высоких затрат и технических проблем.

Напомним,

Лунный посадочный модуль компании Intuitive Machines успешно отделился от ракеты Falcon 9 компании SpaceX и начал свое путешествие к Луне. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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