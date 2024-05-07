Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем

Космический корабль Boeing Starliner должен был впервые взлететь в минувшие сутки с астронавтами на борту, направляясь к Международной космической станции. Но долгожданный запуск отложен, - американский авиастроитель называет причиной техническую проблему с ракетой Atlas V. Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу NASA на платформе X и издание Space.

Детали

Новый коммерческий космический корабль компании Boeing, Starliner, отказался от первой попытки запуска сегодня поздно вечером (6 мая) из-за проблемы с "кислородным клапаном на ступени Centaur ракеты Atlas V". Пока неизвестно, сколько времени понадобится для устранения проблемы.

На клапане ракеты Atlas V, которая должна была вывести капсулу на орбиту, была обнаружена аномалия, объявил производитель ракеты-носителя, группа ULA.

Приоритетом NASA является безопасность. Взлет состоится, "когда мы будем готовы - сообщил глава американского космического агентства Билл Нельсон.

Справочно

Планировалось, что Starliner доставит экипаж астронавтов, - Барри "Бутч" Уилмора и Суни Уильямс, - на Международную космическую станцию. Оба бывшие летчики-испытатели ВМС США, а также ветераны Международной космической станции с многолетним стажем. Ожидается, что их новая миссия Starliner проведет на орбитальном комплексе около недели.

Уилмор и Уильямс, в случае осуществления запуска, станут первым экипажем, который совершит полет с космодрома на мысе Канаверал со времен Аполлона-7 в 1968 году. Они также станут первыми людьми, которые полетят в космос на борту ракеты "Атлас" со времен Гордона Купера, который сделал это на "Меркурий-Атлас 9" в 1963 году.

Напомним,

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