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Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Boeing знову відкладено через технічні проблеми

Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Boeing знову відкладено через технічні проблеми

Київ • УНН

 • 18999 перегляди

Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції знову відкладено через технічну проблему з кисневим клапаном на ракеті Atlas V.

Космічний корабель Boeing Starliner повинен був вперше злетіти минулої доби з астронавтами на борту, прямуючи до Міжнародної космічної станції. Але довгоочікуваний запуск відкладено, - американський авіабудівник називає причиною технічну проблему з ракетою Atlas V. Про це пише УНН із посиланням на сторінку NASA на платформі X та видання Space.

Деталі

Новий комерційний космічний корабель компанії Boeing, Starliner, відмовився від першої спроби запуску сьогодні пізно ввечері (6 травня) через проблему з "кисневим клапаном на ступені Centaur ракети Atlas V". Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для усунення проблеми.

На клапані ракети Atlas V, яка повинна була вивести капсулу на орбіту, була виявлена ​​аномалія, оголосив виробник ракети-носія, група ULA.

Пріоритетом NASA є безпека. Зліт відбудеться, "коли ми будемо готові

- повідомив глава американського космічного агентства Білл Нельсон.
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Довідково

Планувалось, що Starliner доставить екіпаж астронавтів, - Баррі "Бутч" Вілмора та Суні Вільямс, -  на Міжнародну космічну станцію. Обидва колишні льотчики-випробувачі ВМС США, а також ветерани Міжнародної космічної станції з багаторічним стажем. Очікується, що їхня нова місія Starliner проведе на орбітальному комплексі близько тижня.

Вілмор та Вільямс, у разі здійснення запуску, стануть першим екіпажем, який здійснить політ з космодрому на мисі Канаверал з часів Аполлона-7 у 1968 році. Вони також стануть першими людьми, які полетять у космос на борту ракети "Атлас" з часів Гордона Купера, який зробив це на "Меркурій-Атлас 9" у 1963 році.

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