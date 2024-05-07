Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Boeing знову відкладено через технічні проблеми
Київ • УНН
Перший пілотований тестовий політ космічного корабля Starliner компанії Boeing до Міжнародної космічної станції знову відкладено через технічну проблему з кисневим клапаном на ракеті Atlas V.
Космічний корабель Boeing Starliner повинен був вперше злетіти минулої доби з астронавтами на борту, прямуючи до Міжнародної космічної станції. Але довгоочікуваний запуск відкладено, - американський авіабудівник називає причиною технічну проблему з ракетою Atlas V. Про це пише УНН із посиланням на сторінку NASA на платформі X та видання Space.
Деталі
Новий комерційний космічний корабель компанії Boeing, Starliner, відмовився від першої спроби запуску сьогодні пізно ввечері (6 травня) через проблему з "кисневим клапаном на ступені Centaur ракети Atlas V". Наразі невідомо, скільки часу знадобиться для усунення проблеми.
На клапані ракети Atlas V, яка повинна була вивести капсулу на орбіту, була виявлена аномалія, оголосив виробник ракети-носія, група ULA.
Пріоритетом NASA є безпека. Зліт відбудеться, "коли ми будемо готові
Довідково
Планувалось, що Starliner доставить екіпаж астронавтів, - Баррі "Бутч" Вілмора та Суні Вільямс, - на Міжнародну космічну станцію. Обидва колишні льотчики-випробувачі ВМС США, а також ветерани Міжнародної космічної станції з багаторічним стажем. Очікується, що їхня нова місія Starliner проведе на орбітальному комплексі близько тижня.
Вілмор та Вільямс, у разі здійснення запуску, стануть першим екіпажем, який здійснить політ з космодрому на мисі Канаверал з часів Аполлона-7 у 1968 році. Вони також стануть першими людьми, які полетять у космос на борту ракети "Атлас" з часів Гордона Купера, який зробив це на "Меркурій-Атлас 9" у 1963 році.
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