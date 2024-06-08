В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

Самолет бывшего американского астронавта Уильяма Андерса разбился у островов Сан-Хуан в штате Вашингтон, сообщает FOX 13 Seattle, передает УНН. Андерс был членом экипажа "Аполлона-8" - первого пилотируемого корабля, облетевшего Луну.

детали

Самолет ВВС T-34 Mentor потерпел крушение в пятницу, он принадлежал 90-летнему астронавту. Андерс управлял им, когда тот разбился.

Самолет упал в залив Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, после чего затонул.

Дополнение

Первыми землянами, совершившими перелет к Луне, стали Джеймс Ловелл, Уильям Андерс и Фрэнк Борман. Их корабль "Аполлон-8" на поверхность земного спутника не приземлился, а облетел его несколько раз и вернулся на Землю. Это произошло в 1968 году.

Программа "Аполлон" завершилась в декабре 1972 года. Всего на поверхности другого космического объекта побывали 12 землян. Всего они проехали 35 км.

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