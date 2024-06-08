В США разбился самолет с астронавтом "Аполлона-8", облетевшим Луну

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных
  •  132055 просмотра

Украина и рф договорились о продолжении взаимного посещения военнопленных

Эксклюзив
Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков
  •  111534 просмотра

Лубинец о якобы более 6 тыс. военнопленных: рф ни разу не передавала никаких списков

Эксклюзив
Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков
  •  114229 просмотра

Блокирование границ: дело против Сольського могло стать дополнительным аргументом для поляков

Эксклюзив
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Решение суда, которым признана незаконной ликвидация "Конкорда", создает основания для открытия уголовного дела против чиновников НБУ - адвокат

Эксклюзив
Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА
  •  86470 просмотра

Количество блокировок налоговых накладных увеличилось, что может свидетельствовать о попытках давления на бизнес - ЕБА

Эксклюзив
СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат
  •  72056 просмотра

СНБО должен изучить деятельность подконтрольных Грозе и Науменко компаний на предмет сотрудничества с подсанкционными предприятиями - депутат

Эксклюзив
Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб
  •  75534 просмотра

Эксперт объяснил блокирование границы поляками операцией российских спецслужб

Эксклюзив
Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел
6 июня 2024, 16:12  •  114076 просмотра

Рада планирует заслушать НАБУ - из-за "пиарных" дел

Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
6 июня 2024, 15:12  •  111814 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
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Самолет бывшего астронавта "Аполлона-8" Уильяма Андерса разбился в заливе Пьюджет-Саунд недалеко от острова Оркас, штат Вашингтон.

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Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Зеленский заявил, что его легитимность как президента Украины определяется украинским народом, а не Путиным, и что легитимность Путина признается только им самим.

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Зеленский сказал, что его легитимность определяет украинский народ, а не Путин

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов-истребителей и механиков на истребителе Mirage 2000-5, а также направит около 20 технических экспертов, чтобы помочь Украине интегрироваться в стандарты Европейского Союза.

Война •   •  21768 просмотра
Франция в ближайшие дни начнет обучение украинских пилотов на истребителях Mirage 2000-5

Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024

Польша обыграла Украину со счетом 3: 1 в товарищеском матче перед Евро-2024 в Варшаве.

спорт •   •  19223 просмотра
Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче перед Евро-2024

Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство боевых машин пехоты CV90 для Украины, при этом финансирование осуществляется шведским фондом, а сами машины в основном производятся в Нидерландах.

Война •   •  20112 просмотра
Дания и Нидерланды выделили 400 миллионов евро на производство БМП CV90 для Украины

Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не примет участия в глобальном мире мира в Швейцарии 15-16 июня, вместо него ООН будет представлена на соответствующем уровне.

политика •   •  17929 просмотра
Генсек ООН не будет участвовать в Глобальном саммите мира

Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Согласно сообщениям, в районе Часов Яра в Донецкой области продолжаются интенсивные бои, поскольку противник пытается захватить город с помощью пехотных атак и артиллерийских обстрелов.

Война •   •  19209 просмотра
Враг продвинулся во временном Яру-Deep State

Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

Министерство аграрной политики завершает разработку проектов по земельной реформе в Украине, включая создание реестра с информацией о загрязненных земельных участках и запуск систем мониторинга рынка земель сельскохозяйственного назначения и земельных отношений для улучшения общественного контроля и принятия управленческих решений.

политика •   •  17923 просмотра
Минагрополитики дорабатывает ряд проектов по внедрению земельной реформы

Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

Наиболее напряженной ситуация остается на Покровском направлении, где продолжаются интенсивные бои, поскольку российские оккупанты пытаются прорвать украинскую оборону в районе Новоалександровки, Евгеньевки и Сокола, но украинские силовики принимают меры для стабилизации ситуации и предотвращения продвижения противника.

Война •   •  12658 просмотра
Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении - Генштаб ВСУ

В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ

Гражданин России с двойным гражданством США и России признал себя виновным в незаконном экспорте боеприпасов и компонентов огнестрельного оружия в Россию в 2020-2023 годах в обмен на оплату образования и аренды своей дочери.

политика •   •  12408 просмотра
В США россиянин с двойным гражданством признал, что экспортировал боеприпасы в РФ