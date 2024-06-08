У США розбився літак з астронавтом "Аполлона-8", що облетів Місяць
Київ • УНН
Літак колишнього астронавта "Аполлона-8" Вільяма Андерса розбився в затоці Пьюджет-Саунд недалеко від острова Оркас, штат Вашингтон.
Літак колишнього американського астронавта Вільяма Андерса розбився біля островів Сан-Хуан у штаті Вашингтон, повідомляє FOX 13 Seattle, передає УНН. Андерс був членом екіпажу "Аполлона-8" — першого пілотованого корабля, що облетів Місяць.
Деталі
Літак ВПС T-34 Mentor зазнав аварії в п'ятницю, він належав 90-річному астронавту. Андерс керував ним, коли той розбився.
Літак впав у затоку Пьюджет-Саунд неподалік острова Оркас, після чого затонув.
Доповнення
Першими землянами, що здійснили переліт до Місяця, стали Джеймс Ловелл, Вільям Андерс та Френк Борман. Їхній корабель "Аполлон-8" на поверхню земного супутника не приземлився, а облетів його кілька разів і повернувся на Землю. Це сталося 1968 року.
Програма Аполлон завершилася в грудні 1972 року. Загалом на поверхні іншого космічного об'єкту побували 12 землян. Загалом вони проїхали Місяцем 35 км.
Помер астронавт місії “Аполлон-7” Волтер Каннінгем: чим запам'ятався його політ04.01.23, 11:59 • 591731 перегляд