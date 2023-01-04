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Помер астронавт місії “Аполлон-7” Волтер Каннінгем: чим запам'ятався його політ

Київ • УНН

 • 591732 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Вчора у віці 90 років помер американський астронавт Волтер Каннінгем, який полетів до Місяця на "Аполлоні-7". Це був перший політ з екіпажем у програмі "Аполлон" НАСА. Про це йдеться в повідомленні космічного агентства, передає УНН.

Помер астронавт місії “Аполлон-7” Волтер Каннінгем: чим запам'ятався його політ

Цитата

"Уолт Каннінгем був льотчиком винищувача, фізиком і підприємцем, але, перш за все, він був дослідником. Під час “Аполлона-7”, першого запуску місії “Аполлон” з екіпажем, Уолт і його товариші по екіпажу увійшли в історію, сприявши розвитку програми дослідження Місяця “Артеміда”. NASA завжди пам’ятатиме його внесок у космічну програму нашої країни та висловлює наші співчуття сім’ї Каннінгема", – повідомив директор NASA Білл Нельсон.

Деталі

Каннінгема було відібрано для здобуття фаху астронавта у 1963 році. До призначення в екіпаж місії “Аполлон-7” Волтер Каннінгем був членом основного екіпажу “Аполлона-2” та запасним пілотом місячного модуля в місії “Аполлон-1”.

11-денний політ “Аполлона-7”, який стартував 11 жовтня 1968 року, став першим випробуванням космічного корабля “Аполлон” з людиною. Разом з Волтером Ширрою-молодшим і Донном Айзелем, він випробував маневри, необхідні для стикування та зближення з місячною орбітою. Екіпаж успішно пройшов вісім випробувань, запаливши двигун службового модуля, вимірявши точність роботи всіх систем космічного корабля та забезпечивши першу пряму телевізійну трансляцію дій бортового екіпажу.

Його численні нагороди включають медаль NASA за виняткові заслуги та медаль NASA за видатні заслуги. За свою службу він був введений до Зали слави астронавтів, Міжнародної зали космічної слави, Зали авіаційної слави Айови, Зали слави Музею авіації та космонавтики Сан-Дієго та Зали слави Х'юстона.

Нагадаємо

NASA офіційно завершило місію посадкового модуля InSight Mars після того, як рівень потужності на космічному кораблі впав настільки, що він більше не міг зв'язуватися з Землею.

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