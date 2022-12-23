NASA оголосило про завершення місії InSight Mars

Деталі

21 грудня NASA оголосило, що InSight пропустив два послідовні сеанси зв'язку. Інженери дійшли висновку, що відсутність зв'язку сталася після того, як батареї космічного корабля розрядилися.

InSight пропустив свій перший запланований сеанс зв'язку 18 грудня. NASA не повідомило, коли було заплановано другий пропущений сеанс зв'язку.

Керівники проекту уважно стежили за рівнем потужності на космічному кораблі з минулого року, оскільки пил накопичувався на сонячних батареях корабля, зменшуючи потужність, яку вони можуть генерувати. Ці масиви виробляли 5000 ват-годин на початку місії, але в червні 2021 року вони впали до 700 ват-годин. Станом на 12 грудня рівні потужності впали до 285 ват-годин.

Інженери зробили кілька спроб видалити пил, що накопичився, у тому числі використовували роботизовану руку посадкового модуля.

Контекст

InSight, обраний у 2012 році в рамках лінійки планетарних наукових місій NASA Discovery, приземлився на Марсі у листопаді 2018 року і набагато перевищив свою основну місію за один марсіанський рік, або 687 земних днів. На космічному кораблі було два основні прилади: сейсмометр та датчик теплового потоку, покликані допомогти вченим зрозуміти внутрішню структуру планети.

Сейсмометр працював добре, зафіксувавши понад 1300 "марсотрусів" під час місії. Однак датчик теплового потоку, призначений для заглиблення в поверхню на глибину до п'яти метрів, застряг, оскільки не міг зчепитися з ґрунтом, незважаючи на значні зусилля із проштовхування датчика глибше.

На додаток до цих двох основних інструментів InSight ніс кілька інших корисних навантажень, у тому числі інженерні датчики, камеру та набір метеорологічних інструментів.

InSight продовжував збирати сейсмічні дані до кінця місії, хоча обмежена потужність означала, що сейсмометр міг працювати лише вісім годин, після чого він відпочивав протягом трьох днів для перезаряджання батарей.

NASA витратило 813,8 мільйона доларів на InSight, включаючи космічний корабель, запуск та експлуатацію. Франція та Німеччина, які надали сейсмометр та датчик теплового потоку, витратили близько 180 мільйонів доларів.