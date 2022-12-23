NASA объявило о завершении миссии InSight Mars

ukru
Эксклюзив
16:00 • 32603 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 105085 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 115766 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 105630 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
13:04 • 100958 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
12:17 • 83034 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110013 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 135697 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122855 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136507 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

Над Украиной ночью сбили 16 из 27 вражеских дронов

14 марта, 07:07 • 74208 просмотра
Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

Разведка США предупреждает, что путин, скорее всего, нарушит условия перемирия

14 марта, 07:24 • 118306 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

14 марта, 09:07 • 130122 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 126667 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111663 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 224392 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 255010 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 193779 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 199408 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 234863 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 54178 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 111663 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 117663 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 125351 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 140550 просмотра
Актуальное
NASA объявило о завершении миссии InSight Mars

NASA объявило о завершении миссии InSight Mars

Киев • УНН

 • 725935 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. NASA официально завершило миссию посадочного модуля InSight Mars после того, как уровень мощности на космическом корабле упал настолько, что он больше не мог связываться с Землей, передает УНН.

Детали

21 декабря NASA объявило, что InSight пропустил два последовательных сеанса связи. Инженеры пришли к выводу, что отсутствие связи произошло после того, как батареи космического корабля разрядились.

InSight пропустил свой первый запланированный сеанс связи 18 декабря. NASA не сообщило, когда был запланирован второй пропущенный сеанс связи.

Руководители проекта внимательно следили за уровнем мощности на космическом корабле с прошлого года, поскольку пыль накапливалась на солнечных батареях корабля, уменьшая мощность, которую они могут генерировать. Эти массивы производили 5000 ватт-час в начале миссии, но в июне 2021 года они упали до 700 ватт-час. По состоянию на 12 декабря уровни мощности упали до 285 ватт-час.

Инженеры предприняли несколько попыток удалить накопившуюся пыль, в том числе использовали роботизированную руку посадочного модуля.

Контекст

InSight, выбранный в 2012 году в рамках линейки планетарных научных миссий NASA Discovery, приземлился на Марсе в ноябре 2018 года и намного превысил свою основную миссию за один марсианский год или 687 земных дней. На космическом корабле было два основных прибора: сейсмометр и датчик теплового потока, призванный помочь ученым понять внутреннюю структуру планеты.

Сейсмометр работал хорошо, зафиксировав более 1300 "марсотрусов" во время миссии. Однако датчик теплового потока, предназначенный для углубления в поверхность на глубину до пяти метров, застрял, поскольку не мог сцепиться с грунтом, несмотря на значительные усилия по проталкиванию датчика глубже.

В дополнение к этим двум основным инструментам InSight нес несколько других полезных нагрузок, включая инженерные датчики, камеру и набор метеорологических инструментов.

InSight продолжал собирать сейсмические данные до конца миссии, хотя ограниченная мощность означала, что сейсмометр мог работать всего восемь часов, после чего он отдыхал в течение трех дней для перезарядки батарей.

NASA потратило 813,8 миллиона долларов на InSight, включая космический корабль, запуск и эксплуатацию. Франция и Германия, предоставившие сейсмометр и датчик теплового потока, потратили около 180 миллионов долларов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы