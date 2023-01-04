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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Умер астронавт миссии "Аполлон-7" Уолтер Каннингем: чем запомнился его полет

Киев • УНН

 • 591732 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Вчера в возрасте 90 лет умер американский астронавт Уолтер Каннингем, который полетел к Луне на "Аполлоне-7". Это был первый полет с экипажем в программе "Аполлон" НАСА. Об этом говорится в сообщении космического агентства, передает УНН.

Умер астронавт миссии "Аполлон-7" Уолтер Каннингем: чем запомнился его полет

Цитата

"Уолт Каннингем был летчиком истребителя, физиком и предпринимателем, но, прежде всего, он был исследователем. Во время “Аполлона-7”, первого запуска миссии “Аполлон” с экипажем, Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, способствовав развитию программы исследования Луны “Артемида”. NASA всегда будет помнить его вклад в космическую программу нашей страны и выражает наши соболезнования семье Каннингема", – сообщил директор NASA Билл Нельсон.

Детали

Каннингем был отобран для получения профессии астронавта в 1963 году. До назначения в экипаж миссии “Аполлон-7” Уолтер Каннингем был членом основного экипажа “Аполлона-2” и запасным пилотом лунного модуля в миссии “Аполлон-1”.

11-дневный полёт “Аполлона-7”, который стартовал 11 октября 1968 года, стал первым испытанием космического корабля “Аполлон” с человеком. Вместе с Уолтером Ширрой-младшим и Донном Айзелем, он испытал маневры, необходимые для стыковки и сближения с лунной орбитой. Экипаж успешно прошел восемь испытаний, зажигая двигатель служебного модуля, измерив точность работы всех систем космического корабля и обеспечив первую прямую телевизионную трансляцию действий бортового экипажа.

Его многочисленные награды включают медаль NASA за исключительные заслуги и медаль NASA за выдающиеся заслуги. За свою службу он был введен в Зал славы астронавтов, Международный зал космической славы, Зал авиационной славы Айовы, Зал славы Музея авиации и космонавтики Сан-Диего и Зал славы Хьюстона.

Напомним

NASA официально завершило миссию посадочного модуля InSight Mars после того, как уровень мощности на космическом корабле упал настолько, что он больше не мог связываться с Землей.

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