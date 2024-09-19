Ученые разработали первое в мире устройство для автоматизированной добычи кислорода на Луне
Киев • УНН
Компания Sierra Space создала первое в мире автоматизированное устройство для добычи кислорода из лунного грунта. Технология использует карботермический процесс и может работать в экстремальных условиях лунной поверхности.
Компания Sierra Space продемонстрировала прорыв в космических технологиях, разработав первое в мире автоматизированное устройство для добычи кислорода из лунного грунт. Об этом сообщает Interesting Engineering, пишет УНН.
Технология, использующая карботермический процесс, была протестирована в условиях, максимально приближенных к реальной лунной среде. Этот процесс позволяет добывать кислород путем нагревания реголита до сверхвысоких температур, что приводит к выделению кислорода из минералов, имеющихся в почве,
Детали
Архитектура системы предусматривает автоматическое введение реголита, осуществление процесса добычи кислорода и удаление обработанного материала, что делает ее полностью автономной. Ключевым аспектом этой технологии является возможность работать в экстремальных условиях лунной поверхности, в частности при температурах от -45°C до +1800°C, что важно для обеспечения длительных миссий на Луне.
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Отмечается, что технология имеет потенциал стать основой для будущей лунной инфраструктуры, обеспечивая не только жизненно необходимый кислород для дыхания, но и топливо для космических миссий, что значительно уменьшит зависимость от поставок с Земли. Кроме того, добытый кислород может быть использован в реактивных двигателях, что снижает затраты на будущие экспедиции, в частности на Марс. Это открытие также способствует развитию коммерческой лунной экономики, позволяя использование местных ресурсов для обеспечения жизнедеятельности людей в космосе на длительное время.
Также отмечается, что Sierra Space активно сотрудничает с DARPA в рамках исследований для 10-летней программы развития лунной архитектуры LunA-10, которая направлена на создание полноценной инфраструктуры для добычи кислорода, хранения энергии и поддержания жизнедеятельности на Луне. Это открытие является лишь началом длительного пути к обеспечению устойчивого человеческого присутствия на спутнике нашей планеты.
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