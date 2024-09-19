Науковці розробили перший у світі пристрій для автоматизованого видобутку кисню на Місяці

Компанія Sierra Space продемонструвала прорив у космічних технологіях, розробивши перший у світі автоматизований пристрій для видобутку кисню з місячного ґрунт. Про це повідомляє Interesting Engineering, пише УНН.

Технологія, що використовує карботермічний процес, була протестована в умовах, максимально наближених до реального місячного середовища. Цей процес дозволяє видобувати кисень шляхом нагрівання реголіту до надвисоких температур, що призводить до виділення кисню з мінералів, наявних у ґрунті, - йдеться у повідомленні.

Деталі

Архітектура системи передбачає автоматичне введення реголіту, здійснення процесу видобутку кисню та видалення обробленого матеріалу, що робить її повністю автономною. Ключовим аспектом цієї технології є можливість працювати в екстремальних умовах місячної поверхні, зокрема при температурах від -45°C до +1800°C, що важливо для забезпечення тривалих місій на Місяці.

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Зазначається, що технологія має потенціал стати основою для майбутньої місячної інфраструктури, забезпечуючи не тільки життєво необхідний кисень для дихання, але й паливо для космічних місій, що значно зменшить залежність від постачання із Землі. Крім того, видобутий кисень може бути використаний у реактивних двигунах, що знижує витрати на майбутні експедиції, зокрема на Марс. Це відкриття також сприяє розвитку комерційної місячної економіки, дозволяючи використання місцевих ресурсів для забезпечення життєдіяльності людей у космосі на тривалий час.

Також наголошується, що Sierra Space активно співпрацює з DARPA в рамках досліджень для 10-річної програми розвитку місячної архітектури LunA-10, що спрямована на створення повноцінної інфраструктури для видобутку кисню, зберігання енергії та підтримки життєдіяльності на Місяці. Це відкриття є лише початком тривалого шляху до забезпечення стійкої людської присутності на супутнику нашої планети.

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