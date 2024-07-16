На Луне обнаружили пещеру. Ученые надеются, что в ней когда-нибудь поселятся астронавты

Ученые впервые обнаружили на Луне пещеру, которая теоретически может быть идеальным местом для обустройства обитаемой базы на спутнике Земли, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Глубина пещеры, найденной итальянскими учеными при помощи радара, составляет по меньшей мере 100 метров. Однако исследователи предполагают, что она является лишь одной из сотен подобных пещер, которые скрываются в "еще не изученном подземном мире" Луны.

Ученые Лоренцо Бруццоне и Леонард Каррер из Университета Тренто в Италии обнаружили пещеру, изучая снимки хорошо известного лунного района под названием Море Спокойствия.

Это лунное море можно увидеть с Земли невооруженным глазом, и именно там в 1969 году осуществили первую в истории посадку американские астронавты миссии "Апполон-11".

Вход в пещеру находится на лунной поверхности, а под ним располагаются вертикальные стены и идущее под наклон внутреннее пространство.

Ученые предполагают, что пещера возникла миллионы или даже миллиарды лет назад, когда на Луне передвигалась раскаленная лава - именно она могла проделать в камнях такой тоннель.

Ближайшим похожим феноменом на Земле ученые считают вулканические пещеры на испанском острове Лансароте, говорит профессор Каррер. Он добавляет, что итальянские ученые посещали этот остров во время своих исследований.

Ученые заподозрили, что на Луне есть пещеры, еще около 50 лет назад. Но только в 2010 году американское космическое агентство NASA отправило на лунную орбиту аппарат под названием Lunar Reconnaissance Orbiter, который при помощи радаров изучил места, где могли находиться входы в пещеры.

В результате анализа полученных изображений и было сделано нынешнее открытие.

"Это потрясающе. Когда делаешь такие открытия, то смотришь на получившиеся снимки и понимаешь, что ты первый человек в истории человечества, который это видит", - рассказал Каррер.

Он добавил, что авторы исследования сразу поняли, что лунная пещера может быть хорошим местом для базы астронавтов. "В конце концов жизнь на Земле начиналась именно в пещерах, так что люди могли бы поселиться в них и на Луне", - указал Каррер.

Открытую ими пещеру еще предстоит изучить - и для этого ученые надеются использовать радары, камеры или даже роботов. Пока им не известна ни точная глубина этой пещеры, ни точный механизм их возникновения.

Ученые надеются, что обнаружение лунной пещеры поможет им в изучении Марса - другого космического объекта, расположенного на гораздо более далеком расстоянии от Земли.

Работа Бруццоне и Каррера опубликована в научном журнале Nature Astronomy.

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