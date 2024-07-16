На Луне обнаружили пещеру. Ученые надеются, что в ней когда-нибудь поселятся астронавты

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  212320 просмотра
беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

  •  112558 просмотра
Более половины украинцев не считают себя европейцами

Более половины украинцев не считают себя европейцами

  •  104800 просмотра
Очередей на КПП "Паланка" больше нет - критическую ситуацию на границе с Молдовой оперативно исправили

Очередей на КПП "Паланка" больше нет - критическую ситуацию на границе с Молдовой оперативно исправили

  •  79506 просмотра
Шмыгаль поехал в Прагу: планирует обсудить поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО и совместные проекты

Шмыгаль поехал в Прагу: планирует обсудить поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО и совместные проекты

  •  40972 просмотра
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  59422 просмотра
публикации
Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  59400 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  107725 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

  •  109592 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  111567 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  110136 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

16 июля: День благодарности морской свинке, День бухгалтера и аудитора Украины

  •  57925 просмотра
Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

Король Чарльз выразил поддержку тренеру сборной Англии по футболу: "Держите голову высоко"

  •  58149 просмотра
15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля: День украинской государственности, День крещения Руси-Украины

15 июля 2024, 03:09  •  108453 просмотра
14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля: День осведомленности об акулах, День рыбака в Украине

14 июля 2024, 03:11  •  103898 просмотра
Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

Олень, ведро клубники и смычок для скрипки: в Укрзализныце рассказали о самых интересных вещах, которые забывали пассажиры

13 июля 2024, 12:14  •  104878 просмотра
Актуальное
На Луне обнаружили пещеру. Ученые надеются, что в ней когда-нибудь поселятся астронавты

На Луне обнаружили пещеру. Ученые надеются, что в ней когда-нибудь поселятся астронавты

Киев  •  УНН

16 июля 2024, 14:40  •  1313 просмотра

Read in English

Ученые обнаружили на Луне пещеру глубиной 100 метров, которая потенциально может стать идеальным местом для обитаемой базы на спутнике Земли.

Ученые впервые обнаружили на Луне пещеру, которая теоретически может быть идеальным местом для обустройства обитаемой базы на спутнике Земли, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Глубина пещеры, найденной итальянскими учеными при помощи радара, составляет по меньшей мере 100 метров. Однако исследователи предполагают, что она является лишь одной из сотен подобных пещер, которые скрываются в "еще не изученном подземном мире" Луны.

Ученые Лоренцо Бруццоне и Леонард Каррер из Университета Тренто в Италии обнаружили пещеру, изучая снимки хорошо известного лунного района под названием Море Спокойствия.

Это лунное море можно увидеть с Земли невооруженным глазом, и именно там в 1969 году осуществили первую в истории посадку американские астронавты миссии "Апполон-11".

Вход в пещеру находится на лунной поверхности, а под ним располагаются вертикальные стены и идущее под наклон внутреннее пространство.

Ученые предполагают, что пещера возникла миллионы или даже миллиарды лет назад, когда на Луне передвигалась раскаленная лава - именно она могла проделать в камнях такой тоннель.

Ближайшим похожим феноменом на Земле ученые считают вулканические пещеры на испанском острове Лансароте, говорит профессор Каррер. Он добавляет, что итальянские ученые посещали этот остров во время своих исследований.

Ученые заподозрили, что на Луне есть пещеры, еще около 50 лет назад. Но только в 2010 году американское космическое агентство NASA отправило на лунную орбиту аппарат под названием Lunar Reconnaissance Orbiter, который при помощи радаров изучил места, где могли находиться входы в пещеры.

В результате анализа полученных изображений и было сделано нынешнее открытие.

"Это потрясающе. Когда делаешь такие открытия, то смотришь на получившиеся снимки и понимаешь, что ты первый человек в истории человечества, который это видит", - рассказал Каррер.

Он добавил, что авторы исследования сразу поняли, что лунная пещера может быть хорошим местом для базы астронавтов. "В конце концов жизнь на Земле начиналась именно в пещерах, так что люди могли бы поселиться в них и на Луне", - указал Каррер.

Открытую ими пещеру еще предстоит изучить - и для этого ученые надеются использовать радары, камеры или даже роботов. Пока им не известна ни точная глубина этой пещеры, ни точный механизм их возникновения.

Ученые надеются, что обнаружение лунной пещеры поможет им в изучении Марса - другого космического объекта, расположенного на гораздо более далеком расстоянии от Земли.

Работа Бруццоне и Каррера опубликована в научном журнале Nature Astronomy.

NASA планируют построить железнодорожные пути на Луне15 мая 2024, 18:24 • 69219 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираТехнологии
zemlyaЗемля
marsМарс
nasaNASA
italiyaИталия
misiatsМесяц
Эксклюзив
Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)
  •  61432 просмотра

Просто и дешево: в КНИИСЭ показали модуль, с помощью которого россияне сбрасывают свои бомбы на Украину (видео)

Эксклюзив
Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей
  •  81878 просмотра

Пока только Беларусь: Лубинец о странах, которые рф использует для депортации украинских детей

Эксклюзив
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
  •  107725 просмотра

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

Эксклюзив
россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин
  •  72466 просмотра

россияне стали чаще затирать маркировку на иностранных комплектующих, которые используют в своих ракетах - Александр Рувин

Эксклюзив
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
  •  109592 просмотра

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса
  •  111567 просмотра

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить
  •  56421 просмотра

Команда МВФ начинает работу в Киеве: о чем будут говорить

Эксклюзив
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
  •  110136 просмотра

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Эксклюзив
Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"
  •  57022 просмотра

Есть основания для введения санкций. Депутат Рады о работе гражданина рф Ипатова на украинском терминале "Олимпекс"

Эксклюзив
Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении
  •  112420 просмотра

Откат в 3,4 млн гривен за помощь с тендером: нардепу от "Слуги народа" Задорожнему объявлено о подозрении

Популярные

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  59422 просмотра
Шмыгаль поехал в Прагу: планирует обсудить поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО и совместные проекты

Шмыгаль поехал в Прагу: планирует обсудить поставки боеприпасов, интеграцию в ЕС и НАТО и совместные проекты

  •  40972 просмотра
Очередей на КПП "Паланка" больше нет - критическую ситуацию на границе с Молдовой оперативно исправили

Очередей на КПП "Паланка" больше нет - критическую ситуацию на границе с Молдовой оперативно исправили

  •  79506 просмотра
Более половины украинцев не считают себя европейцами

Более половины украинцев не считают себя европейцами

  •  104800 просмотра
беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

беларусь продолжает осуществлять информационные влияния, но ситуация на границе контролируемая - Демченко

  •  112558 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  212320 просмотра

Публикации

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

Переименование Броваров: экзамен по демократии для Верховной Рады

  •  59400 просмотра
НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников

НАПК воздерживается от проверки сомнительных экспертиз, назначенных НАБУ в рамках громких дел чиновников
Эксклюзив

  •  107725 просмотра
Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники

Глава НБУ Пышный лоббирует назначение руководителем Фонда гарантирования вкладов гражданского мужа замглавы ОП - источники
Эксклюзив

  •  109592 просмотра
Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

Проблемы взаимоотношений бизнеса и правоохранителей во время войны в Украине: три известных кейса

  •  111567 просмотра
Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход

Финансовый эксперт рассказала, как выбрать банк для депозита и рассчитать будущий пассивный доход
Эксклюзив

  •  110136 просмотра

Война

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

  •  5242 просмотра
На оккупированный восток Украины прибыла новая партия врачей из Якутии - Центр сопротивления

На оккупированный восток Украины прибыла новая партия врачей из Якутии - Центр сопротивления

  •  8527 просмотра
В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

  •  17649 просмотра
Работники медиа на период их командировки в районы ведения боевых действий подлежат обязательному страхованию: ВР поддержала законопроект

Работники медиа на период их командировки в районы ведения боевых действий подлежат обязательному страхованию: ВР поддержала законопроект

  •  20032 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском

Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском

  •  27533 просмотра

политика

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

  •  5242 просмотра
Предоставление и использование отпусков: Конституционный Суд открыл производство по представлению Омбудсмена

Предоставление и использование отпусков: Конституционный Суд открыл производство по представлению Омбудсмена

  •  8196 просмотра
Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

  •  10845 просмотра
Законопроект об усилении гарантий деятельности медиа: Рада поддержала в первом чтении

Законопроект об усилении гарантий деятельности медиа: Рада поддержала в первом чтении

  •  11487 просмотра
В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

  •  17649 просмотра

Война

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

  •  5242 просмотра
На оккупированный восток Украины прибыла новая партия врачей из Якутии - Центр сопротивления

На оккупированный восток Украины прибыла новая партия врачей из Якутии - Центр сопротивления

  •  8527 просмотра
В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

  •  17649 просмотра
Работники медиа на период их командировки в районы ведения боевых действий подлежат обязательному страхованию: ВР поддержала законопроект

Работники медиа на период их командировки в районы ведения боевых действий подлежат обязательному страхованию: ВР поддержала законопроект

  •  20032 просмотра
Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском

Генштаб о ситуации на фронте: больше всего вражеских атак на Покровском направлении, кроме того оккупанты стали активнее на Кураховском

  •  27533 просмотра

политика

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

Шмыгаль о "чешской инициативе": первые 50 тыс. боеприпасов поступили в Украину, часть сейчас на линии фронта

  •  5242 просмотра
Предоставление и использование отпусков: Конституционный Суд открыл производство по представлению Омбудсмена

Предоставление и использование отпусков: Конституционный Суд открыл производство по представлению Омбудсмена

  •  8196 просмотра
Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

Украина подписала с Чехией соглашения о патронном заводе и производстве штурмовых винтовок

  •  10845 просмотра
Законопроект об усилении гарантий деятельности медиа: Рада поддержала в первом чтении

Законопроект об усилении гарантий деятельности медиа: Рада поддержала в первом чтении

  •  11487 просмотра
В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

В Госдепе США высказались относительно возможного второго Саммита мира с приглашением рф

  •  17649 просмотра

Новости Бизнеса

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

"WOGОНЬ Допомоги": защитники регулярно получают адресную помощь от WOG и партнеров

12 июля 2024, 10:54  •  101813 просмотра
18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  110463 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  138972 просмотра

Экономика

Слободян объяснил причины аварии на энергообъекте, из-за которой обесточены потребители в 7 областях

Слободян объяснил причины аварии на энергообъекте, из-за которой обесточены потребители в 7 областях

  •  8977 просмотра
Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility

Чехия готова присоединиться к программе Ukraine Facility

  •  17863 просмотра
ОЭСР покроет почти 285 тыс. евро членских взносов и сборов Украины на 2024 год - Свириденко

ОЭСР покроет почти 285 тыс. евро членских взносов и сборов Украины на 2024 год - Свириденко

  •  27289 просмотра
Парламент одобрил освобождение от пошлин и НДС импорт оборудования для энергетики - нардеп

Парламент одобрил освобождение от пошлин и НДС импорт оборудования для энергетики - нардеп

  •  31670 просмотра
В ЕС обсудят 50 млрд долл. для Украины за счет арестованных российских активов перед встречей G7 - еврокомиссар

В ЕС обсудят 50 млрд долл. для Украины за счет арестованных российских активов перед встречей G7 - еврокомиссар

  •  24034 просмотра

Киев

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

В Киеве ухудшилось качество воздуха: названа причина

  •  5558 просмотра
Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

Киевский строитель заработал 5,5 млн грн на продаже коммунальщикам некачественной соли от гололеда

  •  9189 просмотра
В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

В Киеве произошел пожар в бизнес-центре на Печерске: есть пострадавшие

  •  37277 просмотра
Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

Жара в Киеве установила в июле уже 10 рекордов

15 июля 2024, 11:03  •  39014 просмотра
В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

В Киеве с начала вторжения рф погиб 201 человек, в том числе 10 детей, 680 человек ранены - КГВА

15 июля 2024, 08:35  •  44976 просмотра