Анализ лунных образцов показал, что крупнейший кратер на Луне образовался 4,338 млрд лет назад. Это открытие проливает свет на историю Луны и раннюю космическую обстановку вокруг Земли.
Образцы грунта, доставленные на Землю миссиями "Аполлон" по-прежнему позволяют делать новые открытия. Недавно исследователи рассчитали, когда и почему Луна когда-то была покрыта магмой. Пишет УНН со ссылкой на New Scientist.
Детали
Благодаря химическому анализу кристаллов циркона, обнаруженных в лунных образцах, исследователи выяснили, что около 4,338 миллиарда лет назад огромная скала врезалась в поверхность Луны, - таким образом возник самый большой кратер на Луне.
Исследование крошечных кристаллов циркона, найденных в лунных образцах, предполагает, что многие из них затвердели из магмы миллиарды лет назад. Были проведены новые более точные измерения возраста 10 кристаллов циркона, доставленных на Землю в рамках программы NASA "Аполлон" (Apollo program).
Чтобы провести такое датирование, нам нужно растворить эти цирконы.. Лунный материал очень ценен, и в мире очень мало лабораторий, которым можно доверить это сделать, поэтому никто по-настоящему не осмеливался это сделать — когда я сделал свой первый эксперимент, я был в ужасе
Выяснилось, что все кристаллы образовались одновременно, 4,338 миллиарда лет назад.
Они образовались в результате одного огромного удара. Если кратер от этого удара с тех пор не был скрыт подвижными песками и другими обломками, то же самое столкновение, которое создало эти кристаллы, вероятно, образовало бассейн Южный полюс-Эйткен, самый большой кратер на Луне, говорит Барбони.
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Можно сказать, что выявлено важнейшее событие в истории Луны. Кроме того, исследователи видят в нем рассказ о космической обстановке на Земле в то время.
Луна - очень маленькая цель по сравнению с Землей, поэтому вероятность того, что в то время Земля столкнулась с чем-то очень большим, была очень высока.. Этот большой камень мог оставить после себя какие-то космические блага, например, воду, которая могла помочь зарождению жизни
Напомним
NASA отказывается от проекта VIPER по исследованию Луны стоимостью 450 млн долларов из-за увеличения расходов и задержек, однако планирует использовать технологии VIPER в других лунных миссиях.