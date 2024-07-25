Образцы грунта, доставленные на Землю миссиями "Аполлон" по-прежнему позволяют делать новые открытия. Недавно исследователи рассчитали, когда и почему Луна когда-то была покрыта магмой. Пишет УНН со ссылкой на New Scientist.

Детали

Благодаря химическому анализу кристаллов циркона, обнаруженных в лунных образцах, исследователи выяснили, что около 4,338 миллиарда лет назад огромная скала врезалась в поверхность Луны, - таким образом возник самый большой кратер на Луне.

Исследование крошечных кристаллов циркона, найденных в лунных образцах, предполагает, что многие из них затвердели из магмы миллиарды лет назад. Были проведены новые более точные измерения возраста 10 кристаллов циркона, доставленных на Землю в рамках программы NASA "Аполлон" (Apollo program).

Чтобы провести такое датирование, нам нужно растворить эти цирконы.. Лунный материал очень ценен, и в мире очень мало лабораторий, которым можно доверить это сделать, поэтому никто по-настоящему не осмеливался это сделать — когда я сделал свой первый эксперимент, я был в ужасе - говорит Мелани Барбони из Университета штата Аризона.

Выяснилось, что все кристаллы образовались одновременно, 4,338 миллиарда лет назад.

Они образовались в результате одного огромного удара. Если кратер от этого удара с тех пор не был скрыт подвижными песками и другими обломками, то же самое столкновение, которое создало эти кристаллы, вероятно, образовало бассейн Южный полюс-Эйткен, самый большой кратер на Луне, говорит Барбони.

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Можно сказать, что выявлено важнейшее событие в истории Луны. Кроме того, исследователи видят в нем рассказ о космической обстановке на Земле в то время.

Луна - очень маленькая цель по сравнению с Землей, поэтому вероятность того, что в то время Земля столкнулась с чем-то очень большим, была очень высока.. Этот большой камень мог оставить после себя какие-то космические блага, например, воду, которая могла помочь зарождению жизни - сообщает представитель Университета штата Аризона.

Напомним

NASA отказывается от проекта VIPER по исследованию Луны стоимостью 450 млн долларов из-за увеличения расходов и задержек, однако планирует использовать технологии VIPER в других лунных миссиях.