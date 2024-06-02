Китайский зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны

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Зеленский и президент Сингапура обсудили двусторонние отношения между странами
Владимир Зеленский встретился с президентом Сингапура Шанмугаратнамом. Политики обсудили двусторонние отношения Украины и Сингапура, а также тему подготовки к мирному саммиту и украинско-сингапурские проекты.
Аварийные отключения электроэнергии отменены-Укрэнерго
"Укрэнерго" отменило аварийные отключения электроэнергии, но ограничения на потребление электроэнергии будут введены с 18:00 до полуночи во всех регионах Украины.
россияне держат свои подводные лодки, фактически, в полузануренном положении-Плетенчук
По словам спикера южных сил обороны Дмитрия Плетенчука, россияне держат свои подводные лодки в полузатопленном положении, что нетипично для стоянки в порту, но они делают это, чтобы обеспечить максимальную защиту этим судам.
Генштаб сообщает о почти 100 боевых столкновениях за прошедшие сутки: враг применял ракеты и удары КАБами
За минувшие сутки украинская армия вступила в 98 боевых столкновений, отразив многочисленные атаки противника. ВСУ нанесли значительные потери российским войскам.
Зеленский о результате в Сингапуре: если на саммите мира будут представители азиатского региона - мой визит был результативным
Зеленский заявил, что его визит в Сингапур будет продуктивным, если представители Азиатского региона примут участие в Мирном саммите.
Украинская рапиристка завоевала золотую медаль на чемпионат Европы в Турции
Украинская рапиристка Дарья Миронюк завоевала золотую медаль в личном зачете на молодежном чемпионате Европы по фехтованию в турецкой Анталии.
Это последняя обычная война на земном шаре – Резников
На поле боя в Украине одновременно используются танки советских времен, устаревшие артиллерийские системы и современные технологии НАТО, включая системы радиоэлектронной борьбы и беспилотные роботизированные комплексы, отметил экс-руководитель Минобороны Украины Алексей Резников.
Из-за российских атак есть последствия для объекта электросети - энергетики объяснили аварийные отключения в воскресенье
Из-за нападения россии на объекты электросетевого комплекса Украины, 2 июня в большинстве регионов Украины были проведены аварийные отключения электроэнергии. Это необходимо для устранения сложной ситуации в энергосистеме.
В G7 поддерживают ограничения для банков, которые помогают России обходить санкции-Bloomberg
G7 и ЕС рассматривают меры по ограничению деятельности банков третьих стран, которые используют альтернативные системы обмена финансовыми сообщениями, такие как SWIFT, чтобы помочь России обойти международные санкции.