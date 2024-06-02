Китайский зонд успешно приземлился на обратной стороне Луны

Китайский лунный аппарат "Чанъэ-6" успешно приземлился на обратной стороне Луны в воскресенье утром по пекинскому времени. Миссия стартовала в начале мая, с целью собрать лунные образцы с дальней стороны спутника Земли. Пишет УНН со ссылкой на космическое агентство КНР.

По сообщению китайского правительства, беспилотный космический аппарат впервые совершил посадку на обратной стороне Луны. Модуль космического зонда, названного в честь китайской богини Луны "Чанъэ-6", "успешно" приземлился на поверхность. Цель экспедиции-исследовать поверхность и собрать образцы. Это должно стать шагом вперед для Китая, который намерен догнать США.

справка

Следует отметить, что эта посадка знаменует собой второй случай, когда миссия успешно достигла обратной стороны Луны. Китай впервые совершил этот исторический подвиг в 2019 году со своим зондом Chang'E-4.

детали

Как ожидается, собранные посадочным модулем Chang'E-6 образцы могут дать ключевые подсказки относительно происхождения и эволюции Луны, Земли и Солнечной системы.

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В китайских СМИ пишут, что Chang'E-6 коснулся ударного кратера, известного как бассейн Аполлона, который расположен в разветвленном бассейне Южного полюса-Эйткен диаметром примерно 2500 километров. теперь ожидается, что с помощью дрели и механической руки он соберет до 2 килограммов лунной пыли и камней из бассейна кратера, образованного около 4 миллиардов лет назад.

Напомним

УНН сообщил, что трое китайских астронавтов вернулись на Землю после завершения шестимесячной миссии на борту китайской космической станции "Тяньгун".