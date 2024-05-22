NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  86613 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  101331 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  102594 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  90604 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  118919 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116086 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  119902 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113616 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104588 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  231653 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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20 мая 2024, 12:30  •  231653 просмотра
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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  217399 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  411075 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  395588 просмотра

NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

NASA отложило дебютный пилотируемый полет капсулы Boeing Starliner из-за утечки гелия в двигательной установке космического корабля, при этом следующая возможная дата запуска все еще обсуждается.

Новости Мира •   •  5336 просмотра
NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

Во время встречи в Рамштайне особое внимание было уделено против воздушной обороне, и вскоре ожидаются положительные сдвиги в поставках соответствующего вооружения в Украину.

Война •   •  8973 просмотра
В Минобороны заявили, что в скором времени ожидаются положительные сдвиги по поставкам ПВО Украине

Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

Президент Зеленский обсудил с канцлером Австрии Нетгеймером предстоящий мирный саммит в Швейцарии, сотрудничество между двумя странами, участие австрийского бизнеса в восстановлении Украины и расширение сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

Война •   •  8976 просмотра
Канцлер Австрии в разговоре с Зеленским подтвердил участие в саммите мира

На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

На Харьковском направлении количество боестолкновений возросло до восьми, в то время как еще один авиаудар врагом был нанесен по Волчанску.

Война •   •  8854 просмотра
На Харьковском направлении враг продолжает давить в районе Липцев - Генштаб

Безумные идеи Гетманцева. Депутат предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею (видео)

Даниил Гетманцев, председатель налогового комитета Рады, предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею, утверждая, что это был бы справедливый способ определить, кто будет освобожден от призыва на военную службу.

Общество •   •  9173 просмотра
Безумные идеи Гетманцева. Депутат предлагает разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею (видео)

В Украине хотят усилить ответственность в сфере использования публичных средств. Рада сделала первый шаг

Верховная Рада приняла за основу законопроект, предусматривающий штрафы за несвоевременную публикацию или обнародование ложной, неточной или неполной информации об использовании государственных средств должностными лицами.

Экономика •   •  9211 просмотра
В Украине хотят усилить ответственность в сфере использования публичных средств. Рада сделала первый шаг

Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

Российские войска сосредоточили свои основные усилия на Купянском и Покровском направлениях, при этом, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, 22 боевых столкновения произошли на Купянском и 12 боевых столкновений продолжаются на Покровском направлении, в то время как еще шесть атак были отбиты.

Война •   •  7874 просмотра
Генштаб: основные усилия врага - на Купянском и Покровском направлениях

В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы

В Киеве были завершены ремонтные работы на Дегтяревском путепроводе, включая замену всех конструкций, сохранение трамвайной линии и добавление современных элементов, таких как отдельный трамвайный путь, безбарьерный доступ, ограждения, велосипедные дорожки и ландшафтный дизайн.

Общество •   •  7969 просмотра
В столице на Дегтяревском путепроводе завершили ремонтные работы

Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию

Австрийский нефтегазовый концерн OMV предупреждает, что, возможно, не может вовремя расплатиться с "газпромом" из-за решения Европейского суда, которое может привести к прекращению поставок российского газа в Австрию.

Новости Мира •   •  6682 просмотра
Bloomberg: российский "газпром" может прекратить поставки газа в Австрию

Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика

Украина экспортирует зерно в Мозамбик, но готова делиться и своим богатым опытом в агропромышленности. Мозамбик также может быть важным логистическим звеном в поставках украинского продовольствия в другие страны Африки, сообщил Зеленский.

политика •   •  8940 просмотра
Зеленский провел разговор с президентом Мозамбика