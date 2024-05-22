NASA вновь отложила дебютный пилотируемый полет Starliner от Boeing

NASA во вторник вновь отложило дебютный пилотируемый полет капсулы Starliner компании Boeing, чтобы инженеры могли потратить больше времени на оценку утечки гелия в двигательной системе космического корабля, со ссылкой на заявление агентства сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Запуск, ранее назначенный на 25 мая, теперь приостановлен, а следующая возможная дата запуска обсуждается, говорится в заявлении.

"Команда собиралась на сборы два дня подряд, оценивая обоснование полета, производительность системы и резервирование, - заявили в NASA. - В этих областях еще ведется работа, и следующая возможная возможность запуска все еще обсуждается".

Последняя отсрочка дебютной миссии Starliner с людьми на борту произошла в связи с тем, что представители миссии углубили расследование утечки гелия в двигательной системе Starliner, которая была обнаружена рядом с проблемой в ракете-носителе Atlas незадолго до того, как космический корабль должен был стартовать из Флориды 7 мая. Ракета Atlas создана United Launch Alliance, совместным предприятием Boeing и Lockheed Martin.

Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Два астронавта NASA, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, собираются отправиться на Starliner в качестве первого экипажа на Международную космическую станцию после многих лет задержек, технических проблем и двух беспилотных демонстрационных полетов - одного неудачного в 2019 году и успешной попытки в 2022 году.

С двумя опытными летчиками-испытателями на борту эта миссия станет последним эталонным испытанием Starliner перед тем, как NASA сертифицирует космический корабль для полетов с экипажем на МКС и обратно. Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX, разработанный в рамках той же программы NASA, с 2021 года является основным "такси" NASA на МКС.