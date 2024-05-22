NASA знову відклала дебютний пілотований політ Starliner від Boeing
Київ • УНН
NASA відклало дебютний пілотований політ капсули Boeing Starliner через витік гелію в рушійній системі космічного апарату, при цьому наступна можлива дата запуску все ще обговорюється.
NASA у вівторок знову відклало дебютний пілотований політ капсули Starliner компанії Boeing, щоб інженери могли витратити більше часу на оцінку витоку гелію в руховій системі космічного корабля, з посиланням на заяву агентства повідомляє Reuters, пише УНН.
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Запуск, раніше призначений на 25 травня, тепер призупинено, а наступна можлива дата запуску обговорюється, ідеться у заяві.
"Команда збиралася на збори два дні поспіль, оцінюючи обґрунтування польоту, продуктивність системи та резервування, - заявили в NASA. - У цих областях ще ведеться робота, і наступна можлива можливість запуску все ще обговорюється".
Остання відстрочка дебютної місії Starliner з людьми на борту відбулася у зв'язку з тим, що представники місії поглибили розслідування витоку гелію в руховій системі Starliner, яка була виявлена поряд із проблемою в ракеті-носії Atlas незадовго до того, як космічний корабель мав стартувати з Флориди 7 травня. Ракета Atlas створена United Launch Alliance, спільним підприємством Boeing і Lockheed Martin.
Boeing вдруге відклала запуск пілотованої капсули15.05.24, 04:33 • 28173 перегляди
Два астронавти NASA, Суні Вільямс і Бутч Вілмор, збираються вирушити на Starliner як перший екіпаж на Міжнародну космічну станцію після багатьох років затримок, технічних проблем та двох безпілотних демонстраційних польотів - одного невдалого у 2019 році та успішної спроби у 2022 році.
З двома досвідченими льотчиками-випробувачами на борту ця місія стане останнім еталонним випробуванням Starliner перед тим, як NASA сертифікує космічний корабель для польотів з екіпажем на МКС і назад. Космічний корабель Crew Dragon компанії SpaceX, розроблений у межає тієї ж програми NASA, з 2021 року є основним "таксі" NASA на МКС.