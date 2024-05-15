Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Из-за технических проблем компания Boeing снова решила отложить запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Новая попытка запуска запланирована во Флориде не ранее 21 мая в 16:43, говорится в заявлении Boeing во вторник.

В заявлении Boeing говорится, что новая техническая проблема привела к очередному переносу запуска Starliner как минимум до следующего вторника.

Команды Starliner работают над устранением небольшой утечки гелия, обнаруженной в сервисном модуле космического корабля сообщили в компании.

Там добавили, что инженеры проследили утечку к компоненту на одном из 28 двигателей управления двигательной установки корабля, которые используются для маневрирования на орбите Земли.

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с Boeing проведут тесты и попытаются устранить утечку гелия до следующего возможного запуска Starliner 21 мая в 20:43 по Гринвичу (23:43 по киевскому времени).

Гелий используется на космическом корабле для создания давления топлива, которое питает двигатели Starliner для орбитального маневрирования.

Запуск также был отложен на прошлой неделе. Затем двух астронавтов прикрепили к капсуле и готовили к отлету. Техники обнаружили проблему с клапаном, регулирующим давление в баке жидкого кислорода на ракете-носителе Atlas V, которая будет отправлять Starliner на орбиту.

Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем