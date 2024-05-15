Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы
Киев • УНН
Компания Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции из-за небольшой утечки гелия, обнаруженной в служебном модуле корабля.
Из-за технических проблем компания Boeing снова решила отложить запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Новая попытка запуска запланирована во Флориде не ранее 21 мая в 16:43, говорится в заявлении Boeing во вторник.
В заявлении Boeing говорится, что новая техническая проблема привела к очередному переносу запуска Starliner как минимум до следующего вторника.
Команды Starliner работают над устранением небольшой утечки гелия, обнаруженной в сервисном модуле космического корабля
Там добавили, что инженеры проследили утечку к компоненту на одном из 28 двигателей управления двигательной установки корабля, которые используются для маневрирования на орбите Земли.
Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с Boeing проведут тесты и попытаются устранить утечку гелия до следующего возможного запуска Starliner 21 мая в 20:43 по Гринвичу (23:43 по киевскому времени).
Гелий используется на космическом корабле для создания давления топлива, которое питает двигатели Starliner для орбитального маневрирования.
Запуск также был отложен на прошлой неделе. Затем двух астронавтов прикрепили к капсуле и готовили к отлету. Техники обнаружили проблему с клапаном, регулирующим давление в баке жидкого кислорода на ракете-носителе Atlas V, которая будет отправлять Starliner на орбиту.
Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем7 мая 2024, 06:56 • 16943 просмотра
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