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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой капсулы

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 01:33  •  5955 просмотра

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Компания Boeing во второй раз отложила запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции из-за небольшой утечки гелия, обнаруженной в служебном модуле корабля.

Из-за технических проблем компания Boeing снова решила отложить запуск пилотируемой космической капсулы Starliner к Международной космической станции. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Новая попытка запуска запланирована во Флориде не ранее 21 мая в 16:43, говорится в заявлении Boeing во вторник.

В заявлении Boeing говорится, что новая техническая проблема привела к очередному переносу запуска Starliner как минимум до следующего вторника.

Команды Starliner работают над устранением небольшой утечки гелия, обнаруженной в сервисном модуле космического корабля

сообщили в компании.

Там добавили, что инженеры проследили утечку к компоненту на одном из 28 двигателей управления двигательной установки корабля, которые используются для маневрирования на орбите Земли.

Представители Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вместе с Boeing проведут тесты и попытаются устранить утечку гелия до следующего возможного запуска Starliner 21 мая в 20:43 по Гринвичу (23:43 по киевскому времени).

Гелий используется на космическом корабле для создания давления топлива, которое питает двигатели Starliner для орбитального маневрирования.

Запуск также был отложен на прошлой неделе. Затем двух астронавтов прикрепили к капсуле и готовили к отлету. Техники обнаружили проблему с клапаном, регулирующим давление в баке жидкого кислорода на ракете-носителе Atlas V, которая будет отправлять Starliner на орбиту.

Первый пилотируемый тестовый полет космического корабля Boeing снова отложен из-за технических проблем7 мая 2024, 06:56 • 16943 просмотра

Лилия Подоляк

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