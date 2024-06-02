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Китайський зонд успішно приземлився на зворотному боці Місяця

Китайський зонд успішно приземлився на зворотному боці Місяця

Київ • УНН

 • 32466 перегляди

Китайський місячний апарат "Чан'е-6" успішно здійснив посадку на зворотному боці Місяця для збору місячних зразків, що стало другим історичним досягненням Китаю.

Китайський місячний апарат "Чан'е-6" успішно приземлився на зворотному боці Місяця в неділю вранці за пекінським часом. Місія стартувала на початку травня, з метою зібрати місячні зразки з далекого боку супутника Землі. Пише УНН із посиланням на космічне агентство КНР.

За повідомленням китайського уряду, безпілотний космічний апарат вперше здійснив посадку на зворотному боці Місяця. Модуль космічного зонду, названого на честь китайської богині Місяця "Чан'е-6", "успішно" приземлився на поверхню. Мета експедиції - дослідити поверхню і зібрати зразки. Це має стати кроком вперед для Китаю, який має намір наздогнати США.

Довідка

Слід зазначити, що ця посадка знаменує другий випадок, коли місія успішно досягла зворотного боку Місяця. Китай вперше здійснив цей історичний подвиг у 2019 році зі своїм зондом Chang’e-4.

Деталі

Як очікується, зібрані посадковим модулем Chang’e-6 зразки можуть дати ключові підказки щодо походження та еволюції Місяця, Землі та Сонячної системи.

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У китайських ЗМІ пишуть, що Chang’e-6 торкнувся ударного кратера, відомого як басейн Аполлона, який розташований у розгалуженому басейні Південного полюса-Ейткен діаметром приблизно 2500 кілометрів.  Тепер очікується, що за допомогою дриля та механічної руки буде збирати до 2 кілограмів місячного пилу та каміння з басейну кратера, утвореного приблизно 4 мільярди років тому.

Нагадаємо

УНН повідомляв, що троє китайських астронавтів повернулися на Землю після завершення шестимісячної місії на борту китайської космічної станції "Тяньгун".

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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