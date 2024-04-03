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Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны
Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.
Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину
Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.
День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля
Именно третьего апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил 2,5 килограмма.
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok
Байден и Си обсудили интерес США к защите национальной безопасности в отношении TikTok, который контролируется китайской компанией.
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа
Администрация США готова снять запрет на новые экспортные контракты по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы получить одобрение Конгресса на новый пакет помощи Украине.
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги
Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху
Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами
Предупреждение о цунами объявлено для прибрежных районов филиппинских провинций Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела после мощного землетрясения, произошедшего у побережья Тайваня.
Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня
Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли вблизи Тайваня, вызвав обрушение зданий и разрушения в городе Хуалянь.
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины
Администрация США будет продолжать искать пути предоставления чрезвычайной поддержки Украине в ожидании одобрения Конгрессом большего пакета помощи, как это было в прошлом месяце с пакетом чрезвычайной помощи Пентагона на сумму 300 миллионов долларов.