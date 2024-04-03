Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
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Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
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"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
  •  115683 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
  •  110467 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов
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Не разбазаривать ресурсы, а сконцентрироваться на ВСУ: историк о предложении демонтажа Арки дружбы народов

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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп
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СНБО должен рассмотреть вопрос массовой блокировки налоговых накладных, потому что она угрожает национальной безопасности - нардеп

Эксклюзив
Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ
1 апреля 2024, 14:16  •  119742 просмотра

Как украинская компания может стать специмпортером вооружения: объяснение МОУ

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Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича
1 апреля 2024, 13:10  •  117915 просмотра

Не Княжицким единым. Как соцсети забыли о главном помощнике Сивковича

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Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко
1 апреля 2024, 11:26  •  118648 просмотра

Мы получаем сигналы о попытках давления на новых поставщиков продуктов питания для ВСУ - представитель ГОТ Аким Коваленко

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Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
1 апреля 2024, 09:33  •  199335 просмотра

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27 марта 2024, 10:45  •  442872 просмотра

Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Белый дом поручил НАСА к 2026 году установить единый временной стандарт под названием "координированное лунное время" (LTC) для Луны и других небесных тел, чтобы обеспечить точный временной ориентир для лунных миссий на фоне растущей активности в исследовании Луны.

политика •   •  8426 просмотра
Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

Блинкен и Макрон подтвердили свою решительную поддержку борьбы Украины против российской агрессии во время встречи в Париже.

Война •   •  11276 просмотра
Блинкен встретился с Макроном и подтвердил готовность поддерживать Украину

День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля

Именно третьего апреля 1973 года инженер компании Motorola Мартин Купер впервые набрал номер и позвонил в офис компании с первого мобильного телефона Motorola DynaTAC 8000X, который весил 2,5 килограмма.

УНН Lite •   •  8501 просмотра
День рождения мобильного телефона, Всемирный день водных животных. Что еще можно отметить 3 апреля

Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

Байден и Си обсудили интерес США к защите национальной безопасности в отношении TikTok, который контролируется китайской компанией.

политика •   •  11269 просмотра
Байден и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг TikTok

США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

Администрация США готова снять запрет на новые экспортные контракты по сжиженному природному газу (СПГ), чтобы получить одобрение Конгресса на новый пакет помощи Украине.

Экономика •   •  15259 просмотра
США намерены отменить запрет на экспорт сжиженного природного газа

В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

Житель Астрахани был оштрафован за то, что в 2016 году разместил в социальных сетях фотографию радуги, которая была расценена как демонстрация экстремистской символики.

Криминал и ЧП •   •  15814 просмотра
В Астрахани суд назначил местной жительнице штраф за фото с изображением радуги

В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

Протестующие в Иерусалиме пытались прорваться к резиденции Нетаньяху, требуя освобождения заложников, которых удерживает ХАМАС, и замены премьер-министра.

Общество •   •  15020 просмотра
В Иерусалиме протестующие попытались прорваться к резиденции Нетаньяху

На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

Предупреждение о цунами объявлено для прибрежных районов филиппинских провинций Батанес, Кагаян, Северный Илокос и Изабела после мощного землетрясения, произошедшего у побережья Тайваня.

Новости Мира •   •  12989 просмотра
На Филиппинах объявили предупреждение об угрозе цунами

Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

Два мощных землетрясения магнитудой 7,5 и 6,6 произошли вблизи Тайваня, вызвав обрушение зданий и разрушения в городе Хуалянь.

Новости Мира •   •  12862 просмотра
Два мощных землетрясения произошли неподалеку от Тайваня

Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины

Администрация США будет продолжать искать пути предоставления чрезвычайной поддержки Украине в ожидании одобрения Конгрессом большего пакета помощи, как это было в прошлом месяце с пакетом чрезвычайной помощи Пентагона на сумму 300 миллионов долларов.

Война •   •  17518 просмотра
Кирби: США ищут способы предоставить экстренную поддержку для Украины