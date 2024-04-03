Белый дом поручил NASA создать стандарт времени для Луны

Белый дом во вторник поручил NASA установить единый стандарт времени для Луны и других небесных тел, поскольку Соединенные Штаты стремятся установить международные нормы в космосе на фоне растущей лунной гонки между государствами и частными лицами.

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Глава Управления научной и технологической политики Белого дома (OSTP), согласно записке, с которой ознакомилось Reuters, поручил космическому агентству сотрудничать с другими частями правительства США, чтобы разработать план к концу 2026 года по установлению того, что называется координированным лунным временем (LTC).

Различная гравитационная сила и потенциально другие факторы на Луне и других небесных телах меняют то, как разворачивается время относительно того, как оно воспринимается на Земле. Среди прочего, LTC обеспечит эталон хронометража для лунных космических аппаратов и спутников, которые требуют чрезвычайной точности для своих миссий.

Те же часы, которые мы имеем на Земле, будут двигаться с другой скоростью на Луне сказал в интервью Кевин Коггинс, руководитель отдела космической связи и навигации NASA.

В записке руководителя OSTP Арати Прабхакара говорится, что для человека на Луне земные часы будут терять в среднем 58,7 микросекунд на земной день и будут иметь другие периодические вариации, которые будут еще больше отклонять лунное время от земного.

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