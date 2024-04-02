Космический хлам упал на дом во Флориде, NASA начало проверку

Житель Флориды получил необычный опыт, - "что-то" из космоса пробило крышу его дома и упало внутрь. Сейчас подозревают, что это может быть мусор с Международной космической станции, поэтому сейчас NASA расследует этот вопрос, передает УНН со ссылкой на издание Geo и Ars Technica.

Детали

Житель городка Неаполь в штате Флорида, США, Алехандро Отеро сообщил об объекте весом чуть менее 1 кг, попавшего днем, 8 марта, в его дом, - в это время дома был его сын. Несмотря на свой относительно небольшой размер, упавший с неба кусок прошел сквозь крышу и оба этажа дома.

Сначала Отеро подумал, что это метеорит.

Какие шансы, что объект упал на мой дом с такой силой и нанес столько вреда? - удивлялся мужчина.

Отеро оповестил местный филиал канала CBS, пытаясь идентифицировать объект.

Необходимо отметить, что 8 марта в 14:34 по местному времени Космическое командование США зафиксировало вхождение в атмосферу обломка космического мусора с МКС. На тот момент объект находился над Мексиканским заливом и направлялся к юго-западной Флориде.

Найденный объект передан NASA, - ожидается, что инженеры Космического центра Кеннеди проведут анализ объекта "как можно быстрее", что позволит подтвердить его происхождение. Об этом сообщил представитель NASA Джош Финч изданию Ars Technica.

Сейчас NASA утверждает, что поддон вместе с девятью отработанными батареями из энергосистемы весил более 2,6 тонны. Это примерно вдвое больше, чем стандартный холодильник.

Такие объекты часто падают на землю на управляемых траекториях, пишет Ars Technica, - обычно это поврежденные спутники или отработанные ступени ракет, которые остаются на орбите после выполнения своих задач.

Напомним,

Новый спутник НАСА для наблюдения за Землей PACE был успешно запущен на орбиту для изучения состояния океана, качества воздуха и последствий изменения климата.