20 июля: Международный день Луны, Всемирный день шахмат

Сегодня, 20 июля, все любители космоса могут присоединиться к празднованию Международного дня Луны, пишет УНН.

Именно 20 июля 1969 года американские астронавты Нил Армстронг и Эдвин Олдрин впервые ступили на поверхность спутника Земли.

Астронавты добрались до Луны на космическом корабле «Аполлон-11» После того, как корабль совершил посадку на поверхности Луны, они сперва выполнили операции, имитирующие старт с Луны, чтобы убедиться в исправности соответствующих систем.

Внешняя бортовая камера, установленная на лунном модуле, обеспечила прямую трансляцию выхода Армстронга на лунную поверхность. Шагнув с лесенки лунного модуля на поверхность Луны, он произнес знаменитую фразу: Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества.

Кстати, до сих пор в мире есть миллионы людей, которые являются сторонниками, так называемой, теории заговора о том, американцы не высадились на Луну, а видео было снято в павильонах Голливуда.

Также 20 июля, отмечается Международный день шахмат. Именно в этот день в 1924 году в Париже была создана Международная шахматная федерация (FIDE)

Сейчас FIDE объединяет национальные шахматные федерации 190 стран мира, и считается одной из старейших международных спортивных организаций. Международный день шахмат был основан по инициативе FIDE и ЮНЕСКО в 1966 году.

Родиной шахмат считается Индия. Но есть и альтернативная точка зрения, что появились они в Китае.

В Киевскую Русь шахматы привезли купцы еще до принятия христианства. В Византии шахматы были под запретом церкви. Поэтому, после крещения на Руси некоторое время игра в шахматы тоже была запрещена.

В середине XVIII века в Европе появились первые книги с описаниями шахматных партий, в XIX веке произошла стандартизация шахматных наборов. Также были введены шахматные часы.

Первым официальным чемпионом мира по шахматам в 1886 году стал Вильгельм Стейниц, который удерживал этот титул восемь лет.

Еще сегодня можно приобщиться к празднованию Международного дня торта. История этого праздника довольно интересная. С инициативой в 2009 году выступили участники международного творческого сообщества музыкантов и кулинаров «Миланский клуб Королевства любви», когда решили создать музыкальные торты.

Праздник пропагандирует идею объединения людей с помощью обычного торта.

По церковному календарю сегодня День памяти ветхозаветного пророка Ильи.