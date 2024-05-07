7 мая: Международный день планетариев, День торта

Сегодня, седьмого мая, люди, которые любят космос и очарованы загадочным миром небесных светил могут присоединиться к Международному дню планетариев, пишет УНН.

Дата празднования выбрана в честь того, что именно седьмого мая 1924 года на постоянной основе начал свою работу первый в современном понимании этого слова планетарий в Мюнхене.

Первым известным в истории планетарием считают изобретение Архимеда. Во II веке до нашей эры он создал механическую модель Солнца, Луны и пяти планет. Планетарий Архимеда приводило в движение сжатый воздух.

Британский часовщик Джордж Грэм в 1704 году стал автором первой механической модели движения планет на базе гелиоцентрического принципа.

В 1903 году немецкий ученый Оскар фон Миллер начал планировать создание Немецкого технического музея, в котором обязательно должен был быть планетарий.

Для поиска технологии, которая позволила бы воссоздать структуру и динамику звездного неба, фон Миллер обратился к оптической фирме Zeiss. Инженеры компании предложили установить фиксированный купол в качестве экрана, на который будут проецироваться изображения небесных объектов. На разработку всех деталей ушли годы, а в период Первой мировой войны работа вообще была приостановлена. Наконец, в 1924 году в Мюнхене открылся первый планетарий в современном понимании.

Планетарии, как средство проведения досуга и повышения знаний о космосе, с годами начали терять свою популярность.

Хотя, согласно неофициальной статистике, ежегодно планетарии во всем мире посещают около 150 миллионов человек.

Также сегодня по инициативе пользователей соцсетей отмечается День торта.

Считается, что первые торты появились еще две тысячи лет назад.

Самый тяжелый на планете торт, который весил 50 тонн, приготовили в США. Длина самого длинного торта составляла 246 метров.

В некоторых странах мира проходит мероприятия по случаю Дня борьбы с астмой.

По статистике, на планете насчитывается около 250 миллионов людей, страдающих этим недугом.

Также сегодня можно присоединиться ко Дню осведомленности о раке мочевого пузыря.

Ежегодно в мире регистрируется около 500 тысяч случаев заболеваний раком мочевого пузыря и до 200 тысяч летальных случаев от этого типа рака.

По инициативе ряда общественных организаций сегодня проходят мероприятия в поддержку детей-сирот СПИДа, большинство из которых живут в Африке.

По неофициальным подсчетам, на данный момент около трех миллионов детей на африканском континенте потеряли своих родителей из-за этой болезни, и нуждаются в постоянном внимании со стороны государственных учреждений.

По церковному календарю сегодня День памяти мученика Акакия Сотника.

Акакий был христианином и служил в Римском войске. Во время усиления гонений на христиан во времена императора Максимилиана, Акакия бросили в тюрьму, долго и жестоко пытали. Но он мужественно выдержал все пытки, и не отрекся от веры в Господа. За это его казнили.

Именины сегодня празднуют Антон, Семен, Михаил, Людмила.