7 травня: Міжнародний день планетаріїв, День торта

Сьогодні, сьомого травня, люди, які люблять космос та зачаровані загадковим світом небесних світил можуть долучитися до Міжнародного дня планетаріїв, пише УНН.

Дата святкування обрана на честь того, що саме сьомого травня 1924 року на постійній основі розпочав свою роботу перший в сучасному розумінні цього слова планетарій у Мюнхені.

Першим відомим в історії планетарієм вважають винахід Архімеда. В II столітті до нашої ери він створив механічну модель Сонця, Місяця та п’яти планет. Планетарій Архімеда приводило в рух стиснуте повітря.

Британський годинникар Джордж Грем в 1704 році став автором першої механічної моделі руху планет на базі геліоцентричного принципу.

В 1903 році німецький вчений Оскар фон Міллер почав планувати створення Німецького технічного музею, в якому обов’язково мав бути планетарій.

Для пошуку технології, яка дозволила б відтворити структуру й динаміку зоряного неба, фон Міллер звернувся до оптичної фірми Zeiss. Інженери компанії запропонували встановити фіксований купол в якості екрану, на який будуть проєктуватися зображення небесних об’єктів. На розробку всіх деталей пішли роки, а в період Першої світової війни роботу взагалі було призупинено. Нарешті, в 1924 році в Мюнхені відкрився перший планетарій в сучасному розумінні.

Планетарії, як засіб проведення дозвілля та підвищення знань про космос, з роками почали втрачати свою популярність.

Хоча, згідно неофіційної статистики, щороку планетарії у всьому світі відвідують близько 150 мільйонів людей.

Також сьогодні за ініціативи користувачів соцмереж відзначається День торта.

Вважається, що перші торти з’явились ще дві тисячі років тому.

Найважчий на планеті торт, який важив 50 тонн, приготували у США. Довжина найдовшого торту становила 246 метрів.

У деяких країнах світу відбувається заходи з нагоди Дня боротьби з астмою.

За статистикою, на планеті нараховується близько 250 мільйонів людей, які страждають на цю недугу.

Також сьогодні модна долучитися до Дня обізнаності про рак сечового міхура.

Щороку у світі реєструється близько 500 тисяч випадків захворювань на рак сечового міхура та до 200 тисяч летальних випадків від цього типу раку.

За ініціативи низки громадських організацій сьогодні відбуваються заходи на підтримку дітей-сиріт СНІДу, більшість з яких живуть в Африці.

За неофіційними підрахунками, на даний момент близько трьох мільйонів дітей на африканському континенті втратили своїх батьків через цю хворобу, і потребують постійної уваги з боку державних установ.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мученика Акакія Сотника.

Акакій був християнином та служив у Римському війську. Під час посилення гонінь на християн за часів імператора Максиміліана, Акакія кинули до в’язниці, довго і жорстоко катували. Але він мужньо витримав усі тортури, і не зрікся віри у Господа. За це його стратили.

Іменини сьогодні святкують Антон, Семен, Михайло, Людмила.