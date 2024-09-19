У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

Новое исследование предполагает, что около 466 миллионов лет назад Земля могла быть окружена гигантским кольцом космических обломков, подобным кольцу Сатурна. Об этом сообщает Earth and Planetary Science Letters, пишет УНН.

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Отмечается, что ученые изучили 21 астероидный кратер периода "ордовицкого ударного пика" 466 миллионов лет назад и заметили, что они были странно расположены в узкой полосе Земли близко к экватору. И это несмотря на то, что более 70% континентальной коры планеты в то время находились за пределами этого региона.

Сообщается, обычно астероиды падают в случайных местах, поэтому ударные кратеры распределены равномерно, как это видно на Луне и Марсе.

Исследователи предполагают, что ударный рисунок вблизи экватора образовался после того, как крупный астероид столкнулся с Землей миллионы лет назад.

Ученые выдвигают теорию о том, что этот гигантский астероид распался из-за приливных сил и образовал кольцо обломков вокруг нашей планеты, похожее на кольца вокруг Сатурна.

В течение миллионов лет материал из этого кольца постепенно падал на Землю, создавая всплеск метеоритных ударов, наблюдаемый в геологической летописи, - пояснил автор исследования Энди Томкинс из австралийского Университета Монаша.

Исследователи также говорят, что слои в осадочных породах этого периода содержат чрезвычайное количество метеоритных обломков. Они предполагают, что такое кольцо могло отбрасывать тень на Землю с "потенциальными климатическими последствиями".

Блокируя солнечный свет, кольцо могло способствовать значительному глобальному похолоданию, известному как "Хирнантский ледник", признанному одним из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет.

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