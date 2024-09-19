У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

ukenru
Эксклюзив
Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию
  •  104579 просмотра

Адвокатское сообщество обеспокоено идеей НАБУ создать собственных судебных экспертов: это угрожает правосудию

Эксклюзив
«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине
  •  110901 просмотра

«Отбелить имя от клеветы": юрист рассказал о проблемах защиты чести и достоинства в Украине

Эксклюзив
"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат
  •  113293 просмотра

"У нас нет задачи сэкономить на гражданах" - замминистра соцполитики о реформировании системы выплат

Эксклюзив
Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы
  •  113956 просмотра

Новый школьный автобус, скорая помощь, уличное освещение - староста села на Киевщине о преимуществах админреформы

Эксклюзив
Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года
  •  105753 просмотра

Колебаний не избежать. Эксперт спрогнозировала, каким будет курс доллара до конца года

Эксклюзив
Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин
  •  104657 просмотра

Результаты психологических экспертиз жертв пыток являются важным доказательством преступлений россии против человечности - Александр Рувин

Эксклюзив
Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных
  •  107328 просмотра

Эксперт рассказал, к какой ответственности могут привлечь и.о. замглавы ГНС Сокура за декларирование недостоверных данных

Эксклюзив
«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу
17 сентября 2024, 15:32  •  116330 просмотра

«Между желанием и действием есть большая разница": Либанова о желании 80% молодежи выехать за границу

Эксклюзив
Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз
17 сентября 2024, 12:05  •  124866 просмотра

Адвокат о делах по защите деловой репутации: успех исков зависит от экспертиз

Эксклюзив
Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат
17 сентября 2024, 07:57  •  126646 просмотра

Главного юриста НБУ не могут отстранить от должности из-за того, что ему до сих пор не объявлено о подозрении - адвокат

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

Выступление Зеленского на заседании Совета Безопасности ООН: СМИ назвали новую дату

  •  34930 просмотра
В Луцке задержали 22-летнего мужчину, который отказался предоставить документы ТЦК и полиции: расследованием занялось ГБР

В Луцке задержали 22-летнего мужчину, который отказался предоставить документы ТЦК и полиции: расследованием занялось ГБР

  •  19064 просмотра
Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

  •  35804 просмотра
Глава МИД Украины предложил Словакии подписать соглашение по безопасности

Глава МИД Украины предложил Словакии подписать соглашение по безопасности

  •  47443 просмотра
«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

«На страже Святой Софии": Музей истории города Киева представил масштабный мультимедийный выставочный проект

  •  33266 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

Глава АРМА Дума отчиталась об "успехе": агентство передало в управление 436 вагонов из 21 тысячи

  •  104516 просмотра
Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

Очередной скандал в НАБУ: детективов обвинили в низкой эффективности борьбы с коррупцией в оборонной сфере

17 сентября 2024, 11:59  •  143324 просмотра
Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

Они все родные: в каких местных громадах Киевщины значительное внимание уделяют адаптации детей-переселенцев

17 сентября 2024, 10:52  •  142129 просмотра
"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

"Александрия" теряет лидерство, сломанные носы и рассеченная бровь, разгром во Львове: результат 6 тура УПЛ

17 сентября 2024, 06:18  •  155478 просмотра
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  221354 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

  •  12686 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

  •  12567 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

  •  13291 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

  •  13002 просмотра
Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

Уже этой зимой: Netflix объявил дату выхода аниме «Ведьмак: Сирены из глубин»

  •  13317 просмотра
Актуальное
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 23:15  •  13002 просмотра

Read in English

Новое исследование предполагает, что Земля когда-то была окружена кольцом космических обломков, подобным кольцу Сатурна. Это могло вызвать всплеск метеоритных ударов и повлиять на климат планеты.

Новое исследование предполагает, что около 466 миллионов лет назад Земля могла быть окружена гигантским кольцом космических обломков, подобным кольцу Сатурна. Об этом сообщает Earth and Planetary Science Letters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ученые изучили 21 астероидный кратер периода "ордовицкого ударного пика" 466 миллионов лет назад и заметили, что они были странно расположены в узкой полосе Земли близко к экватору. И это несмотря на то, что более 70% континентальной коры планеты в то время находились за пределами этого региона.

Сообщается, обычно астероиды падают в случайных местах, поэтому ударные кратеры распределены равномерно, как это видно на Луне и Марсе.

Исследователи предполагают, что ударный рисунок вблизи экватора образовался после того, как крупный астероид столкнулся с Землей миллионы лет назад.

Ученые выдвигают теорию о том, что этот гигантский астероид распался из-за приливных сил и образовал кольцо обломков вокруг нашей планеты, похожее на кольца вокруг Сатурна.

В течение миллионов лет материал из этого кольца постепенно падал на Землю, создавая всплеск метеоритных ударов, наблюдаемый в геологической летописи,

- пояснил автор исследования Энди Томкинс из австралийского Университета Монаша.

Исследователи также говорят, что слои в осадочных породах этого периода содержат чрезвычайное количество метеоритных обломков. Они предполагают, что такое кольцо могло отбрасывать тень на Землю с "потенциальными климатическими последствиями".

Блокируя солнечный свет, кольцо могло способствовать значительному глобальному похолоданию, известному как "Хирнантский ледник", признанному одним из самых холодных периодов за последние 500 миллионов лет.

Вчені виявили магнітні струмені навколо Юпітера: нові докази отримані на основі даних апарату «Вояджер-2», який відвідав Юпітер 45 років тому10 января 2024, 16:37 • 31202 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости МираУНН Lite
zemlyaЗемля
marsМарс
misiatsМесяц