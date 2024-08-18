Первое суперлуние года: сегодня вечером можно наблюдать редкое явление
Киев • УНН
Сегодня вечером состоится первое из четырех осенних суперлуний. Луна будет на 8% больше и на 15% ярче обычной, лучше всего ее наблюдать у горизонта.
Сегодня вечером люди в разных странах могут наблюдать первое суперлуние года. Суперлуние происходит, когда полнолуние находится в то самое время, когда Луна находится в ближайшей точке к Земле. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Суперлуние, которое произойдет этой ночью, является одним из четырех суперлуний, которые мы почувствуем этой осенью. Это уже происходит в воскресенье вечером и будет видно до вторника. Понедельник - время полнолуния, и тогда можно ожидать, что оно будет лучшим.
Луна будет на восемь процентов больше средней луны и будет светить на 15 процентов ярче.
Лучше всего смотреть на суперлуние, когда оно близко к горизонту, то есть тогда оно будет самым сильным. Причина в том, как мозг оценивает расстояние - так что это, определенным образом, является своего рода оптической иллюзией.
Даты следующих суперлуний - 18 сентября, 17 октября и 15 ноября.
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