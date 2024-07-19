"Оленья луна": июльское полнолуние озарит небо в эти выходные

Июльское полнолуние можно будет наблюдать в небе в эти выходные, согласно профильным мониторинговым сайтам, пишет УНН.

Детали

В июле полнолуние называется "Оленья луна". Она названа в честь новых рогов, которые появляются у оленя примерно в это время года.

Согласно данным сайта Time and Date, в Киеве полнолуние ожидается в воскресенье, 21 июля, в 13:17. Но, как замечает Space.com, луна все равно будет выглядеть полной ночью перед и после пика.

Как указывается в статье на сайте NASA, июльское полнолуние также называют "Громовой луной" из-за частых гроз в начале лета. Другое название июльского полнолуния - "Сенная луна" (когда фермеры спешат складывать сено в свои амбары между периодами непогоды), сообщает Earthsky. По данным AccuWeather, другие названия полнолуния в этом месяце включают "Ягодное полнолуние", "Полулетнее полнолуние" и "Лососевое полнолуние".

Полнолуние, как указывают, всегда можно увидеть невооруженным глазом в ясные ночи. Но глядя на Луну в бинокль или небольшой телескоп, можно получить более четкое изображение отдельных областей обращенной к Земле стороны Луны.

Дополнение

Следующим полнолунием после "Оленьей луны" станет "Осетровая луна" 19 августа. Согласно Live Science, это будет первое из четырех последовательных суперлуний 2024 года.