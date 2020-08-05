Взрыв в Бейруте сравнили с ядерным ударом: хронология событий

КИЕВ. 5 августа. УНН. В столице Ливана Бейруте во вторник, 4 августа, прогремел мощный взрыв в порту. Более 70 человек погибли, около 4 тысяч пострадавших. Взрыв в Бейруте уже сравнили с ядерным ударом по Хиросиме и Нагасаки.

Взрывную волну почувствовали в центре города и пригороде. В Бейрутском порту вспыхнул крупный пожар.



Десятки раненых и сотни пострадавших начали свозить в больницу, которая была уничтожена взрывом.



По предварительным данным сообщалось, что взорвались конфискованные взрывчатые вещества, хранившиеся на складе в районе порта. Взрывная волна уничтожила и повредила здания в районе 10 км. Ее ощутили даже на Кипре - в 240 км от Ливана.



Ливанская исламистская группировка "Хизбалла" отвергла предположение о том, что взрывы могли произойти в результате авиаудара израильской армии по составу оружия группировки в порту Бейрута. Израиль также заявил о непричастности к инциденту. В свою очередь власти Ливана поручили армии начать патрулирование пострадавших районов Бейрута.



Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил 5 августа день траура по погибшим в Бейруте. Губернатор Бейрута Марван Аббуд сравнил взрыв в порту с ядерными ударами по Хиросиме и Нагасаки в 1945 году.



В ночь с 4 на 5 августа сообщалось, что не менее 70 человек погибли в результате взрыва в порту Бейрута, более 3,7 тыс. пострадали. Больницы столицы Ливана переполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим в результате разрушительного взрыва в Бейруте.

Впоследствии МИД Украины сообщил, что среди пострадавших от взрыва в Бейруте украинцев нет.

В результате сильного взрыва в Бейруте повреждено здание посольства Армении в Ливане.



Также известно, что от взрыва пострадали как здание Посольства Республики Кипр в Бейруте, так и резиденция кипрского посла в ливанской столице. Президент Кипра Никос Анастасиадис выразил соболезнования всем семьям погибших во время взрыва в Ливане.



Франция одна из первых европейских стран отреагировала на чрезвычайное происшествие и направила помощь Ливану.



Премьер-министр Ливана Хасан Диаб выступил с обращением к нации и заявил, что взрыв в порту Бейрута обернулся катастрофой для страны. Он также пообещал наказать виновных.



Сейсмологи Иордании заявили, что взрыв был равнозначным мощному землетрясению. По словам руководителя Иорданской сейсмической обсерватории Махмуда аль-Кариюти, "станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, который эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошел огромный выброс энергии".



Из-за взрыва в Бейруте армия Израиля заявила, что пришло время "отложить конфликт", Иерусалим предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь.



Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил соболезнования народу Ливана и также предложил помощь и поддержку пострадавшим.



Стало известно, что несколько сотрудников командования Временных сил ООН в Ливане получили ранения в результате взрыва в Бейруте. В силовых структурах Ливана сообщили, что детонировали более 50 тонн аммиачной селитры с контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. В результате взрыва погибли 70 человек, почти 4 тысячи пострадали.



Срочную медицинскую помощь Ливану пообещал направить Кувейт, а самое высокое здание мира - Бурдж-Халифа в Дубае - в "знак солидарности с братским народом" было подсвечено в цвета флага Ливана.



По данным ливанского Минздрава, в результате взрыва в порту Бейрута погибли 78 человек, около 4 тысяч пострадали. Взрывной волной уничтожены и повреждены десятки зданий в зоне морской гавани. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что работают с Минздравом Ливана по вопросу обеспечения поставок материалов для лечения травм в связи со взрывом в порту Бейрута. Среди травмированных - 48 сотрудников ООН и члены их семей.



Президент США Дональд Трамп заявил, что американские генералы считают, что в ливанской столице взорвалась бомба, и речь идет об атаке.



После заседания Высшего совета обороны Ливана в связи со взрывом в порту ливанской столицы, власть объявила Бейрут зоной бедствия.



МИД и Посольство Украины продолжают собирать информацию об украинцах, которые могли пострадать при взрыве в Ливане.

По информации ливанских СМИ стало известно, что в порту Бейрута произошел взрыв 2750 тонн аммония, который находился на судне, которое находилось в порту с 2014 года. Отмечается, что судно принадлежит российскому бизнесмену.

Фото: Agence France-Presse, Associated Press, EPA, Reuters