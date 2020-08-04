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Вибух у Лівані: частково зруйновано посольство Вірменії

Вибух у Лівані: частково зруйновано посольство Вірменії

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 серпня. УНН. Будівля посольства Вірменії в Лівані пошкоджена в результаті сильного вибуху, що стався в Бейруті у вівторок ввечері. Про це повідомила пресслужба вірменського МЗС, зазначає УНН.

“Руйнування значні як в населених вірменами районах, так і в усьому Бейруті. На даний момент є попередні дані про загибель одного вірменина і про декілька потерпілих, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, в основному — в будинках, від розбитого внаслідок вибуху скла. В результаті вибуху було також частково пошкоджено будівлю посольства Вірменії в Лівані”, — наголошується в повідомленні МЗС. Як уточнюється в релізі, вірменська дипмісія знаходиться на зв’язку з відповідними органами Лівану і керівниками структур місцевої вірменської громади.

Потужний вибух прогримів раніше в районі морського порту Бейрута поблизу від бази ВМС Лівану.

Як передають ЗМІ, вибухова хвиля струсила житлові квартали ліванської столиці. Обрушилися фасади кількох десятків будівель, розташованих недалеко від порту, пошкоджені житлові будинки і офіси.

Довідка: в Лівані проживає близько 200 тис. Вірмен, в основному в Бейруті, а також містах Антіліас і Бурдж Хаммуд.

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

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