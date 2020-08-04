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Взрыв в Ливане: частично разрушено посольство Армении

Взрыв в Ливане: частично разрушено посольство Армении

Киев  •  УНН

 • 17903 просмотра

КИЕВ. 5 августа. УНН. Здание посольства Армении в Ливане повреждено в результате сильного взрыва, произошедшего в Бейруте во вторник вечером. Об этом сообщила пресс-служба армянского МИД, отмечает УНН.

“Разрушения значительны как в населенных армянами районах, так и во всем Бейруте. На данный момент есть предварительные данные о гибели одного армянина и о нескольких пострадавших, получивших ранения разной степени тяжести, в основном — в домах, от разбитых вследствие взрыва стекол. В результате взрыва было также частично повреждено здание посольства Армении в Ливане”, — отмечается в сообщении МИД. Как уточняется в релизе, армянская дипмиссия находится на связи с соответствующими органами Ливана и руководителями структур местной армянской общины.

Мощный взрыв прогремел ранее в районе морского порта Бейрута поблизости от базы ВМС Ливана.

Как передают СМИ, взрывная волна сотрясла жилые кварталы ливанской столицы. Обрушились фасады нескольких десяткова зданий, расположенных недалеко от порта, повреждены жилые дома и офисы.

Справка: в Ливане проживает около 200 тыс. армян, в основном в Бейруте, а также городах Антилиас и Бурдж Хаммуд.

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

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