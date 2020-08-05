Вибух у Лівані: сейсмологи Йорданії заявили, що вибух був рівнозначним землетрусу майже у 5 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Вибух, що прогримів у вівторок в порту Бейрута, був еквівалентний по потужності землетрусу магнітудою 4,5. Про це, як передає видання Al Ghad, повідомили йорданські сейсмологи, інформує УНН.
“Йорданська сейсмологічна обсерваторія при міністерстві енергетики та мінеральних ресурсів королівства зареєструвала вибух в бейрутському порту, який за сейсмічною потужності еквівалентний силі 4,5 за шкалою Ріхтера”, — наводить портал заяву обсерваторії.
За словами керівника обсерваторії Махмуда аль-Каріюті, “станції моніторингу землетрусів в Йорданії зафіксували вибух о 18:08 за місцевим часом, який еквівалентний землетрусу силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера, в результаті чого стався величезний викид енергії”.
У вівторок ввечері в порту Бейрута пролунав вибух. Як повідомили пізніше в силових структурах Лівану, здетонували більше 50 тонн аміачної селітри з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден кілька років тому. Всі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. В результаті вибуху загинули 70 осіб, майже 4 тисячі постраждали.
Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020
بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020