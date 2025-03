Вибух у Лівані: сейсмологи Йорданії заявили, що вибух був рівнозначним землетрусу майже у 5 балів

“Йорданська сейсмологічна обсерваторія при міністерстві енергетики та мінеральних ресурсів королівства зареєструвала вибух в бейрутському порту, який за сейсмічною потужності еквівалентний силі 4,5 за шкалою Ріхтера”, — наводить портал заяву обсерваторії.

За словами керівника обсерваторії Махмуда аль-Каріюті, “станції моніторингу землетрусів в Йорданії зафіксували вибух о 18:08 за місцевим часом, який еквівалентний землетрусу силою 4,5 бала за шкалою Ріхтера, в результаті чого стався величезний викид енергії”.

У вівторок ввечері в порту Бейрута пролунав вибух. Як повідомили пізніше в силових структурах Лівану, здетонували більше 50 тонн аміачної селітри з контрабандного вантажу, конфіскованого з одного із суден кілька років тому. Всі ці роки вибухонебезпечні речовини зберігалися на складі в порту в очікуванні їх знищення. В результаті вибуху загинули 70 осіб, майже 4 тисячі постраждали.

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020