Взрыв в Ливане: сейсмологи Иордании заявили, что взрыв был равнозначным землетрясению почти в 5 баллов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. Взрыв, прогремевший во вторник в порту Бейрута, был эквивалентен по мощности землетрясению магнитудой 4,5. Об этом, как передает издание Al Ghad, сообщили иорданские сейсмологи, информирует УНН.

“Иорданская сейсмологическая обсерватория при министерстве энергетики и минеральных ресурсов королевства зарегистрировала взрыв в бейрутском порту, который по сейсмической мощности эквивалентен силе 4,5 по шкале Рихтера”, — приводит портал заявление обсерватории.

По словам руководителя обсерватории Махмуда аль-Кариюти, “станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, который эквивалентен землетрясению силой 4,5 балла по шкале Рихтера, в результате чего произошел огромный выброс энергии”.

Во вторник вечером в порту Бейрута прогремел взрыв. Как сообщили позднее в силовых структурах Ливана, сдетонировало более 50 тонн аммиачной селитры из контрабандного груза, конфискованного с одного из судов несколько лет назад. Все эти годы взрывоопасные вещества хранились на складе в порту в ожидании их уничтожения. В результате взрыва погибли 70 человек, почти 4 тысячи пострадали.

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020

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