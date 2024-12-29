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КНДР применит самую "жесткую" стратегию противодействия Соединенным Штатам

КНДР применит самую "жесткую" стратегию противодействия Соединенным Штатам

Киев  •  УНН

 • 1391 просмотра

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На политическом совещании КНДР принято решение о «жесткой» стратегии противодействия США. Северная Корея планирует развивать отношения с "дружественными" странами и укреплять оборонный потенциал.

На прошлой неделе накануне нового года состоялось ключевое политическое совещание правящей партии Северной Кореи. Его провел глава КНДР Ким Чен Ын. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на KCNA, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на встрече партийных и правительственных чиновников было принято решение о том, что Северная Корея применит "самую жесткую" стратегию противодействия Соединенным Штатам ради своей безопасности и национальных интересов. Однако подробностей нет.

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Также в публикации KCNA говорится о том, что альянс между Южной Кореей, США и Японией расширился до "ядерного военного блока", а Южная Корея стала "антикоммунистическим форпостом" США.

Эта реальность ясно показывает, в каком направлении нам следует двигаться, что и как нам следует делать

- цитирует Reuters отчет.

Также во время встречи закрытое государство пообещало развивать отношения с дружественными" странами. Кроме того, Ким призвал к прогрессу в области оборонной науки и технологий для укрепления потенциала сдерживания войны в стране.

Reuters добавило, что такие встречи часто длятся несколько дней и в последние годы использовались для принятия ключевых политических решений.

Напомним

Разведка Южной Кореи сообщает о подготовке КНДР к отправке дополнительных войск и дронов-камикадзе в россию. Предоставленная военная помощь будет использована в войне против Украины.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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severnaya-koreyaСеверная Корея
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