Оккупанты хотят продать земельные участки украинцев, которые выехали с ВОТ
Киев • УНН
россияне ищут "бесхозные земельные участки" на оккупированной Херсонщине для дальнейшей продажи. Оккупационные власти формируют списки земель, владельцы которых покинули регион из-за войны.
россияне ищут во временно оккупированной части Херсонской области так называемые "бесхозяйственные земельные участки". Враг планирует их продать. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает УНН.
Детали
По данным информационного ресурса, по состоянию на сейчас местный "зерновой оператор", который создали для принудительного отбора зерна у местных фермеров, формирует списки земель владельцы которых покинули регион из-за российских войск.
В следующем году оккупанты планируют выставить на продажу эти участки, то есть фактически хотят отобрать их у законных владельцев
В то же время в ЦНС отметили, что любые документы, выданные российской оккупационной администрацией, не имеют законной силы.
Напомним
На оккупированной Луганщине захватчики незаконно присвоили более 300 га сельхозугодий за 10 месяцев. С марта 2025 года планируют изымать участки, где не ведется хозяйственная деятельность в течение 2 лет.