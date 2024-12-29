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Греция передаст Украине партию ракет Sea Sparrow

Греция передаст Украине партию ракет Sea Sparrow

Киев  •  УНН

 • 1045 просмотра

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Греция одобрила передачу Украине 24 ракет Sea Sparrow, которые использовались почти 40 лет. Помощь включает также артиллерийские снаряды и боеприпасы, не уменьшая оборонительные возможности Греции.

Греция одобрила передачу Украине 24 ракет Sea Sparrow, которые поддержат украинские вооруженные силы в борьбе с текущими угрозами. Об этом сообщает Kathimerini, передает УНН.  

Детали

Отмечается, что эти ракеты, которые используются уже почти 40 лет, находятся на вооружении военно-морских и военно-воздушных сил Греции и по военным стандартам страны считаются ненужными для оперативного использования.

Sea Sparrow - это зенитный комплекс малой дальности американского производства, и Украина уже имеет необходимые пусковые установки для его развертывания

- пишет пишет Kathimerini.

Эта передача является частью более широкой военной помощи Греции Украине, которая включает артиллерийские снаряды, оружие и боеприпасы.

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Хотя эта помощь соответствует обязательствам Греции по поддержке оборонных усилий Украины, она не уменьшает оборонные возможности Греции в Эгейском море.

Напомним

США планируют объявить о предоставлении Украине военной помощи на $1,25 млрд. Пакет будет включать боеприпасы для систем ПВО, ракеты Stinger и артиллерийские снаряды различных калибров.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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