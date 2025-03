Вибух у Лівані: армія Ізраїлю заявила, що настав час "відкласти конфлікт", Єрусалим запропонував допомогу

“За вказівкою голови МЗС Габі Ашкеназі і міністра оборони Бені Ганца Ізраїль через міжнародні канали та канали безпеки запропонував гуманітарну медичну допомогу уряду Лівану”, — йдеться в повідомленні. Державне ізраїльське радіо Kan стверджує, що тими ж каналами Ізраїль запропонував Лівану медичне обладнання та підтвердив свій намір взяти постраждалих на лікування.

Також, Армія оборони Ізраїлю у вівторок опублікувала в Twitter повідомлення про запропоновану єврейською державою гуманітарну і медичну допомогу Лівану після вибуху в Бейруті і заявила, що час настав для того, щоб “відкласти конфлікт” з сусідньою країною.

At the direction of FM @Gabi_Ashkenazi and Defense Min. Gantz, Israel via security and international channels has offered humanitarian medical assistance to the government of Lebanon

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 4, 2020

“Ізраїль запропонував направити гуманітарну та медичну допомогу до Лівану по каналах безпеки і по міжнародних каналах. Час відкласти конфлікт”, — йдеться в публікації.

Under Подивитись профіль the guidance of the @Israel_MOD and @IsraelMFA , Israel has offered to send humanitarian & medical assistance to Lebanon via security and international channels .



This is the time to transcend conflict. pic.twitter.com/tUvGFTGBeR

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2020

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін висловив у вівторок співчуття народу Лівану в зв’язку з вибухом в порту Бейрута і запропонував допомогу. “Ми поділяємо біль ліванського народу і щиро протягуємо руку допомоги в цей важкий час”, — написав Рівлін.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/E9xyZGMVnE

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 4, 2020

Фрагменти вибуху в Бейруті:

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020