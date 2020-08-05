Вибух у Лівані: армія Ізраїлю заявила, що настав час "відкласти конфлікт", Єрусалим запропонував допомогу

“За вказівкою голови МЗС Габі Ашкеназі і міністра оборони Бені Ганца Ізраїль через міжнародні канали та канали безпеки запропонував гуманітарну медичну допомогу уряду Лівану”, — йдеться в повідомленні. Державне ізраїльське радіо Kan стверджує, що тими ж каналами Ізраїль запропонував Лівану медичне обладнання та підтвердив свій намір взяти постраждалих на лікування.

Також, Армія оборони Ізраїлю у вівторок опублікувала в Twitter повідомлення про запропоновану єврейською державою гуманітарну і медичну допомогу Лівану після вибуху в Бейруті і заявила, що час настав для того, щоб “відкласти конфлікт” з сусідньою країною.

At the direction of FM @Gabi_Ashkenazi and Defense Min. Gantz, Israel via security and international channels has offered humanitarian medical assistance to the government of Lebanon

“Ізраїль запропонував направити гуманітарну та медичну допомогу до Лівану по каналах безпеки і по міжнародних каналах. Час відкласти конфлікт”, — йдеться в публікації.

Under Подивитись профіль the guidance of the @Israel_MOD and @IsraelMFA , Israel has offered to send humanitarian & medical assistance to Lebanon via security and international channels .



This is the time to transcend conflict. pic.twitter.com/tUvGFTGBeR

Президент Ізраїлю Реувен Рівлін висловив у вівторок співчуття народу Лівану в зв’язку з вибухом в порту Бейрута і запропонував допомогу. “Ми поділяємо біль ліванського народу і щиро протягуємо руку допомоги в цей важкий час”, — написав Рівлін.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/E9xyZGMVnE

Фрагменти вибуху в Бейруті:

Here’s a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة. # بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK