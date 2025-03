Взрыв в Ливане: армия Израиля заявила, что пришло время "отложить конфликт", Иерусалим предложил помощь

“По указанию главы МИД Габи Ашкенази и министра обороны Бени Ганца Израиль через международные каналы и каналы безопасности предложил гуманитарную медицинскую помощь правительству Ливана”, — говорится в сообщении. Государственное израильское радио Kan утверждает, что по тем же каналам Израиль предложил Ливану медицинское оборудование и выразил готовность принять пострадавших на лечение.

Также, Армия обороны Израиля во вторник опубликовала в Twitter сообщение о предложенной еврейским государством гуманитарной и медицинской помощи Ливану после взрыва в Бейруте и заявила, что время пришло для того, чтобы “отложить конфликт” с соседней страной.

At the direction of FM @Gabi_Ashkenazi and Defense Min. Gantz, Israel via security and international channels has offered humanitarian medical assistance to the government of Lebanon

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) August 4, 2020

“Израиль предложил направить гуманитарную и медицинскую помощь в Ливан по каналам безопасности и по международным каналам. Время отложить конфликт”, — говорится в публикации.

Under the guidance of the @Israel_MOD and @IsraelMFA, Israel has offered to send humanitarian & medical assistance to Lebanon via security and international channels.



This is the time to transcend conflict. pic.twitter.com/tUvGFTGBeR

— Israel Defense Forces (@IDF) August 4, 2020

Президент Израиля Реувен Ривлин выразил во вторник сочувствие народу Ливана в связи со взрывом в порту Бейрута и предложил помощь. “Мы разделяем боль ливанского народа и искренне протягиваем руку помощи в это трудное время”, — написал Ривлин.

We share the pain of the Lebanese people and sincerely reach out to offer our aid at this difficult time. https://t.co/E9xyZGMVnE

— Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) August 4, 2020

Фрагменты взрыва в Бейруте:

Here's a video of the moments following the initial explosion in Beirut before the massive second blast. Appears to be either munitions or fireworks. pic.twitter.com/BPLRi4Nrvs

— Ian Miles Cheong (@stillgray) August 4, 2020

بيروت بعد الانفجار الذي حصل قبل قليل ويبدو ان هناك اضرار كبيرة وقعت بالمنطقة.#بيروت pic.twitter.com/7GcO8gb3hK

— شاهو القرةداغي (@shahokurdy) August 4, 2020