Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

ukenru
Эксклюзив
Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий
 • 132173 просмотра

Скалецкая: Минздрав должен действовать в пользу пациентов, а не монополий

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева
 • 275514 просмотра

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Эксклюзив
Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?
 • 252340 просмотра

Электромобили: прогрессивный вид транспорта или реальная угроза для здоровья?

Эксклюзив
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
 • 349028 просмотра

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат
 • 193312 просмотра

Глава АРМА Дума должен взять на себя ответственность за проблемы, выявленные во время аудита - адвокат

Эксклюзив
В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек
 • 172802 просмотра

В Раде рассмотрят причины монополии на рынке повязок для людей-бабочек

Эксклюзив
Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года
 • 134884 просмотра

Меньше, чем в прошлом году: в Киеве назвали количество рожденных в первый день нового года

Эксклюзив
Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО
 • 122025 просмотра

Миф о дешевых лекарствах в Европе: почему это не так? ВИДЕО

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор
 • 134447 просмотра

"С Новым DDOS-ом": хакеры ГУР совершили кибератаку на российский нефтяной сектор

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа
 • 163231 просмотра

Украина прекратила транзит российского газа: как отреагировала Европа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена

Израиль сообщил об очередном перехваченном ракетном ударе из Йемена

 • 33866 просмотра
«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф

«Курщина, хорошие новости": военнослужащие ВСУ начали наступление в отдельных районах рф

 • 56238 просмотра
В Киеве и ряде областей объявлена тревога: сообщают об угрозе баллистики

В Киеве и ряде областей объявлена тревога: сообщают об угрозе баллистики

 • 48701 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 53760 просмотра
В ЦПД отмечают многочисленные манипуляции рф на тему заявлений госсекретаря Блинкена

В ЦПД отмечают многочисленные манипуляции рф на тему заявлений госсекретаря Блинкена

 • 42377 просмотра
публикации
АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

АРМА игнорирует выводы аудиторов: вместо устранения недостатков в Реестре арестованных активов будет новый дизайн

 • 139077 просмотра
Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

Король голый, но еще этого не осознал: как смена руководства налоговой уничтожила эру Гетманцева

 • 275514 просмотра
Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

Molnlycke Health Care и "Орфанные заболевания Украины": монополия при поддержке общественных союзов

 • 153793 просмотра
Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью

Четырехлетняя программа доступности в Броварах: как помогают людям с инвалидностью
Эксклюзив

 • 349028 просмотра
Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

Православный календарь на 2025 год: даты больших праздников

 • 220868 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

18:58 • 2680 просмотра
Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

Нил Янг подтвердил выступление хедлайнером на Glastonbury 2025 после отказа из-за ошибки

18:25 • 5716 просмотра
«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

«Муфаса: Король Лев» лидирует в кассовых сборах начала 2025 года

 • 53760 просмотра
Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

Новый подкаст «The Telepathy Tapes» обошел Джо Рогана на Spotify

 • 98076 просмотра
Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

Дженнифер Лопес отдыхает на популярном горнолыжном курорте и позирует в бикини и сапогах

 • 100337 просмотра
Актуальное

Обратиться по вопросам размещения рекламы

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта

Киев  •  УНН

 • 2363 просмотра

Read in English

Профессор университета Тунжень открыл 16 новых видов пауков в Китае и назвал их в честь песен тайваньского музыканта Джея Чоу. Среди них «паук со звездным глазом» и «радужный паук».

Вдохновленный песнями чрезвычайно популярного тайваньского музыканта Джея Чоу, профессор Университета Тунжэнь (юго-западный Китай) опубликовал список имен новых пауков.

Передает УНН со ссылкой Phys.

«Паук со звездным глазом», „радужный паук“....: Ми Сяоци (Mi Xiaoqi), профессор Университета Тунжэнь (Tongren University) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу (Guizhou), перечислил недавно открытых паукообразных в статье, опубликованной в академическом журнале «Зоологические исследования» (Zoological Research): Diversity and Conservation.

Его публикация стала вирусной. Соответствующий хэштег на платформе микроблогов Weibo набрал более 26 миллионов просмотров со среды.

Один из паукообразных - Cyclosa xingqing (или Starry Mood spider), длиной 3,5 миллиметра  - названа в честь хитовой песни 2000 года о любви, из дебютного альбома Чоу «Jay» (тайваньский музыкант, продюсер, актер, режиссер, лауреат более двадцати международных музыкальных премий).

Другие названы в честь таких же любимых мелодий, в частности «Rainbow spider», «Dragon Fist spider» и «Excuse spider».

45-летний мужчина был известен на материковом Китае и за его пределами уже более двух десятилетий.

Теперь его песни будут увековечены как имена восьмилапых животных, которых Ми и его коллеги недавно обнаружили в китайской провинции Юньнань.

Напомним,

Во время 38-дневной экспедиции в перуанском регионе Альто-Майо ученые обнаружили 27 новых видов животных. Среди находок - мышь-амфибия, древесная саламандра и рыба с необычным расширением на голове в форме капли.

Ледокол "Ноосфера" впервые в этом сезоне прибыл на станцию "Академик Вернадский": что привез4 янв. 2025, 17:56 • 32259 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Новости МираТехнологииУНН Lite
kitaiКитай