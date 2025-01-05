Китайский ученый назвал 16 новых видов пауков в честь произведений известного поп-музыканта
Киев • УНН
Профессор университета Тунжень открыл 16 новых видов пауков в Китае и назвал их в честь песен тайваньского музыканта Джея Чоу. Среди них «паук со звездным глазом» и «радужный паук».
Вдохновленный песнями чрезвычайно популярного тайваньского музыканта Джея Чоу, профессор Университета Тунжэнь (юго-западный Китай) опубликовал список имен новых пауков.
Передает УНН со ссылкой Phys.
«Паук со звездным глазом», „радужный паук“....: Ми Сяоци (Mi Xiaoqi), профессор Университета Тунжэнь (Tongren University) в юго-западной китайской провинции Гуйчжоу (Guizhou), перечислил недавно открытых паукообразных в статье, опубликованной в академическом журнале «Зоологические исследования» (Zoological Research): Diversity and Conservation.
Его публикация стала вирусной. Соответствующий хэштег на платформе микроблогов Weibo набрал более 26 миллионов просмотров со среды.
Один из паукообразных - Cyclosa xingqing (или Starry Mood spider), длиной 3,5 миллиметра - названа в честь хитовой песни 2000 года о любви, из дебютного альбома Чоу «Jay» (тайваньский музыкант, продюсер, актер, режиссер, лауреат более двадцати международных музыкальных премий).
Другие названы в честь таких же любимых мелодий, в частности «Rainbow spider», «Dragon Fist spider» и «Excuse spider».
45-летний мужчина был известен на материковом Китае и за его пределами уже более двух десятилетий.
Теперь его песни будут увековечены как имена восьмилапых животных, которых Ми и его коллеги недавно обнаружили в китайской провинции Юньнань.
Напомним,
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