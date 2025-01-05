Китайський вчений назвав 16 нових видів павуків на честь творів відомого поп-музиканта
Київ • УНН
Професор університету Тунжень відкрив 16 нових видів павуків у Китаї та назвав їх на честь пісень тайванського музиканта Джея Чоу. Серед них "павук із зоряним оком" та "райдужний павук".
Натхнений піснями надзвичайно популярного тайванського музиканта Джея Чоу, професор Університету Тунжень (південно-західний Китай) опублікував список імен нових павуків.
Передає УНН із посиланням Phys.
"Павук із зоряним оком", "райдужний павук"...: Мі Сяоці (Mi Xiaoqi), професор Університету Тунжень (Tongren University) у південно-західній китайській провінції Гуйчжоу (Guizhou), перелічив нещодавно відкритих павукоподібних у статті, опублікованій в академічному журналі "Зоологічні дослідження" (Zoological Research): Diversity and Conservation.
Його публікація стала вірусною. Відповідний хештег на платформі мікроблогів Weibo набрав понад 26 мільйонів переглядів із середи.
Один із павукоподібних — Cyclosa xingqing (або Starry Mood spider), довжиною 3,5 міліметра — названа на честь хітової пісні 2000 року про кохання, з дебютного альбому Чоу "Jay" (тайванський музикант, продюсер, актор, режисер, лауреат понад двадцяти міжнародних музичних премій).
Інші названі на честь таких же улюблених мелодій, зокрема "Rainbow spider", "Dragon Fist spider" і "Excuse spider".
45-річний чоловік був відомим на материковому Китаї та за його межами вже понад два десятиліття.
Тепер його пісні будуть увічнені як імена восьмилапих тварин, яких Мі та його колеги нещодавно виявили в китайській провінції Юньнань.
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