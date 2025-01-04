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Криголам "Ноосфера" вперше цього сезону прибув на станцію "Академік Вернадський": що привіз

Криголам "Ноосфера" вперше цього сезону прибув на станцію "Академік Вернадський": що привіз

Київ • УНН

 • 35633 перегляди

Український науково-дослідницький флагман доставив на антарктичну станцію технічну команду та вантажі для модернізації. Судно привезло також свіжі фрукти та овочі для зимівників.

Флагман українського науково-дослідницького флоту "Ноосфера" прибув на нашу станцію "Академік Вернадський". Це перший приїзд судна до української станції в межах четвертого антарктичного сезону, але загалом їх планується кілька, передає УНН із посиланням на Національний антарктичний науковий центр.

"Ноосфера" прибула на нашу станцію "Академік Вернадський" 3 січня.

Капітан Павло Панасюк зауважив: "Дорогою до станції вдалося успішно обійти всі циклони, і навіть "Дрейк" цього разу не був занадто бурхливим, максимальна висота хвиль становила 3-4 метри".

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Судно доставило на "Вернадський" технічну команду, яка має провести невідкладні роботи з модернізації станції, розпочаті ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема, цього сезону мають замінити систему каналізації та світильники, розширити майданчик для метеодосліджень.

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За даними НАНЦ, для здійснення робіт "Ноосфера" привезла на станцію багато вантажів. Звісно, не обійшлося без смачних сюрпризів для зимівників та зимівниць. Це — свіжі фрукти та овочі, яких учасники річної експедиції не бачили вже кілька місяців.

Нині триває розвантаження судна, після чого воно вирушить до чилійського порту Пунта-Аренас для продовження антарктичної місії.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство
natsionalna-akademiia-nauk-ukrainyНаціональна академія наук України
antarktydaАнтарктида
chyliЧилі

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