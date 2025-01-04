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Ледокол "Ноосфера" впервые в этом сезоне прибыл на станцию "Академик Вернадский": что привез

Ледокол "Ноосфера" впервые в этом сезоне прибыл на станцию "Академик Вернадский": что привез

Киев  •  УНН

 • 4233 просмотра

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Украинский научно-исследовательский флагман доставил на антарктическую станцию техническую команду и грузы для модернизации. Судно привезло также свежие фрукты и овощи для зимовщиков.

Флагман украинского научно-исследовательского флота "Ноосфера" прибыл на нашу станцию "Академик Вернадский". Это первый приезд судна на украинскую станцию в рамках четвертого антарктического сезона, но в целом их планируется несколько, передает УНН со ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

"Ноосфера" прибыла на нашу станцию „Академик Вернадский" 3 января.

Капитан Павел Панасюк отметил: "По дороге к станции удалось успешно обойти все циклоны, и даже "Дрейк" на этот раз не был слишком бурным, максимальная высота волн составляла 3-4 метра".

Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили14 апр. 2024, 03:40 • 35091 просмотр

Судно доставило на "Вернадский" техническую команду, которая должна провести неотложные работы по модернизации станции, начатые еще до полномасштабного вторжения. В частности, в этом сезоне должны заменить систему канализации и светильники, расширить площадку для метеоисследований.

Флагман украинского научно-исследовательского флота, ледокол "Ноосфера", дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике6 дек. 2023, 11:43 • 28618 просмотров

По данным НАНЦ, для осуществления работ "Ноосфера" привезла на станцию много грузов. Конечно, не обошлось без вкусных сюрпризов для зимовщиков и зимовщиц. Это - свежие фрукты и овощи, которых участники летней экспедиции не видели уже несколько месяцев.

Сейчас продолжается разгрузка судна, после чего оно отправится в чилийский порт Пунта-Аренас для продолжения антарктической миссии.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
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antarktidaАнтарктида
chiliЧили