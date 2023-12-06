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Флагман украинского научно-исследовательского флота, ледокол "Ноосфера", дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 11:43  •  18878 просмотра

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Украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" достиг острова Кинг-Джордж в Антарктиде, пройдя из Кейптауна сквозь штормы 19-дневный путь длиной 4125 миль. В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка запасов, после чего путь к станции "Академик Вернадский" будет продолжен.

В среду 6 декабря украинский научно-исследовательский ледокол "Ноосфера" достиг острова Кинг Джордж в Антарктике, где размещена польская антарктическая станция "Арцтовский" (Arctowski Polish Antarctic Station).

Об этом сообщает УНН с ссылкой на Национальный антарктический научный центр.

Детали

17 ноября 2023 года ледокол "Ноосфера" отправился из Кейптауна (Южно-Африканская Республика) в Антарктику - это уже будет его третий антарктический сезон под сине-желтым флагом. В среду, 6 декабря ночью, команда украинских полярников добралась до острова Кинг Джордж, где расположена польская антарктическая станция "Арцтовский"

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Рассказывается, что путь судна от Кейптауна до Кинг Джорджа составлял 4125 миль (6638 км) и занял 19 дней. Ледокол во время своего движения "встречался" со штормами, впрочем опытная команда штурманов под руководством капитана Александра Гришко мастерски их обходила. Сегодня и в последующие дни на "Ноосфере" будет продолжаться разгрузка: на берег нужно доставить 9 контейнеров с почти 450 тоннами различных вещей и 140 тыс. литров горючего для "Арцтовского".

Отправка судна к украинской станции "Академик Вернадский" планируется 11 декабря.

Напомним

Украинские ученые на COP28 сообщили о рекордно высоких температурах и минимальном ледяном покрове на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, подчеркнув серьезные климатические аномалии и их влияние на дикую природу.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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Флагман українського науково-дослідного флоту, криголам "Ноосфера", дійшов до острова Кінг Джордж в Антарктиці
The flagship of the Ukrainian research fleet, the icebreaker Noosphere, has reached King George Island in the Antarctic
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Флагман украинского научно-исследовательского флота, ледокол "Ноосфера", дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике

Украинский исследовательский ледокол "Ноосфера" достиг острова Кинг-Джордж в Антарктиде, пройдя из Кейптауна сквозь штормы 19-дневный путь длиной 4125 миль. В ближайшие дни будет продолжаться разгрузка запасов, после чего путь к станции "Академик Вернадский" будет продолжен.

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