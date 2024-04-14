Украинский ледокол "Ноосфера" пришвартовался в порту в Чили

Украинское научно-исследовательское судно "Ноосфера" пришвартовалось в порту в Чили, преодолев более 2 тысяч километров за 9 дней. Флагман проходил сквозь 10-метровые волны и ветер скоростью 30 м/с - капитан Павел Панасюк назвал это путешествие одним из самых бурных за все время работы судна. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре, передает УНН.

Детали

Дорога со станции "Академик Вернадский" в Чили была длиной 1140 миль (2111 км) и продолжительностью 9 дней. Три из них "Ноосфера" проходила пролив Дрейка, который на этот раз был очень своенравным. Высота волн достигала 9-10 метров, а скорость ветра - 30 м/с.

По словам капитана Павла Панасюка, это был один из самых бурных Дрейков за все время работы судна под украинским флагом. Идти в таких условиях довольно непросто, но наш экипаж справился с этим вызовом.

В Пунта-Аренас "Ноосфера" доставила участников и участниц двух украинских антарктических экспедиций:

зимней - 28-й УАЭ, которая год отработала на "Вернадском";

сезонной, выполнявшей задания на станции в течение нескольких месяцев.

Также пока судно было в Антарктиці🇦🇶, с его борта проводили биологические, геологические и геофизические исследования Южного океана, в частности, в рамках международных проектов.

Дополнение

В ближайшее время "Ноосфера" снова отправится в Антарктику, чтобы обеспечить ротацию полярников на польской станции "Арцтовский". Это уже третий год плодотворного сотрудничества Украинской и Польской антарктических программ: с начала полномасштабного вторжения РФ Польша отказалась от услуг российских судов.

Поэтому ледокол вернется в порт Кейптауна (ЮАР), где будет находиться до следующего антарктического сезона.

Напоминаем

Сейчас продолжается третий антарктический сезон "Ноосферы". Он начался 17 ноября 2023 года, когда судно вышло из порта Кейптауна к ледяному континенту. Тогда были доставлены грузы и экспедиции на станции "Арцтовский" и "Вернадский".

Второй рейс этого сезона стартовал 15 марта 2024 года, когда судно отправилось из порта Пунта-Аренас к "Вернадскому" для пересменки годовых экспедиций на станции и исследований в Южном океане.

Флагман украинского научно-исследовательского флота, ледокол "Ноосфера", дошел до острова Кинг Джордж в Антарктике