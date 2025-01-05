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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинские защитники отражают атаки на Купянском направлении, а также отсекают штурм врага на ряде направлений Донетчины

Украинские защитники отражают атаки на Купянском направлении, а также отсекают штурм врага на ряде направлений Донетчины

Киев  •  УНН

 • 9991 просмотра

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Украинские защитники противостоят атакам российских войск на Купянском направлении и в Донецкой области. На Курщине зафиксировано 42 боевых столкновения, из которых 12 еще продолжаются.

Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору. Оккупанты проводят атаки при поддержке штурмовой авиации, пытаясь продвинуться на Лиманском, Покровском, Кураховском, Времовском, а также Северском направлениях. В то же время бойцы ВСУ ведут бои с армией противника на Курщине - речь идет о более 40 боевых столкновениях. 

Пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 05.01.2025 относительно российского вторжения.

Всего с начала суток произошло 114 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские воины отражают вражескую атаку вблизи Загрызово, одна атака уже отбита.

На Харьковском направлении российские оккупанты нанесли авиаудар неуправляемыми авиаракетами в районе Охримовки.

На Лиманском направлении за день захватническая армия, при поддержке штурмовой авиации, осуществила шесть штурмовых и наступательных действий у Надежды, Твердохлебово, Заречного, Новосергиевки и Першотравневого, сейчас еще продолжаются четыре боестолкновения.

На Северском направлении сегодня имел место один безрезультатный вражеский штурм.

Наши защитники отражают штурм противника на Краматорском направлении вблизи Часового Яра, две атаки уже удалось отбить.

Подразделения Сил обороны отбили три атаки вблизи Торецка, Щербиновки и Крымского на Торецком направлении, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 36 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 15 атак противника, 16 боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении оккупанты провели 18 атак вблизи Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного, продолжаются бои.

Генштаб информирует, что отражено 6 атак сс рф на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Янтарное, Новый Комар и в направлении Константинополя, две из них еще продолжаются. Авиация врага нанесла удары КАБами по Андреевке, Улаклам, Темировке и Константинополю.

Также сейчас известно о событиях на круской области рф:

На Курщине в настоящее время произошло 42 боевых столкновения, 12 из которых продолжаются до сих пор. На Харьковском, Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях на это время суток враг активных действий не проводил, осуществляет обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры.

- информирует ведомство. 

Еще плюс 1730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага5 янв. 2025, 05:42 • 39738 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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