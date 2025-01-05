Еще плюс 1730 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1730 оккупантов, 7 танков и 91 беспилотник. Общие потери РФ с начала вторжения достигли 796 490 военных и тысячи единиц техники.
Силы обороны уничтожили 1 730 оккупантов, 25 артиллерийских систем, 26 боевых бронированных машин и 7 танков врага за минувшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook, пишет УНН.
Детали
Также за минувшие сутки Россия потеряла 91 беспилотник оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 2 единицы спецтехники.
Всего с начала полномасштабного вторжения ВСУ обезвредили около 796 490 оккупантов, 9 686 танков, 20 119 ББМ, 21 603 артиллерийские системы, 21 447 БПЛА оперативно-тактического уровня, 32 940 единиц автомобильной техники и автоцистерн и 3 677 единиц спецтехники.
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