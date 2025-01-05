Ще плюс 1730 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Сили оборони знищили 1 730 окупантів, 25 артилерійських систем, 26 бойових броньованих машин та 7 танків ворога за минулу добу.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у Facebook, пише УНН.

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Також за минулу добу Росія втратила 91 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 97 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн і 2 одиниці спецтехніки.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знешкодили близько 796 490 окупантів, 9 686 танків, 20 119 ББМ, 21 603 артилерійські системи, 21 447 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 32 940 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 3 677 одиниць спецтехніки.

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